Виктор Павлик с женой впервые показали лицо сына Михаила – фото
Виктор и Екатерина Павлик познакомили поклонников со своим сыном Мишей.
В одном из своих интервью Виктор Франкович заявил, что покажут малыша, когда ему будет три месяца. 15 сентября мальчику исполнилось 3. И сегодня супруги решились опубликовать в соцсети трогательное фото со своим наследником.
Знакомьтесь, Миша Павлик. На кого похож не спрашиваю, – подписала снимок Катерина.
Отметим, что для Кати ребенок стал первенцем. А вот для ее супруга Виктора Павлика - четвертым. У артиста есть старшие сын и дочь. Еще один сын, 21-летний Павел, умер от онкозаболевания.
Напомним,
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