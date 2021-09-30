Виктор Павлик с женой впервые показали лицо сына Михаила – фото

30 сентября 2021 16:37 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Виктор Павлик с женой впервые показали лицо сына Михаила – фото

Виктор и Екатерина Павлик познакомили поклонников со своим сыном Мишей.

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Долгое время семья Павлик не показывала лицо своего сына Михаила публике. Впрочем, так поступают многие звезды, поэтому фолловерам просто оставалось ждать.

В одном из своих интервью Виктор Франкович заявил, что покажут малыша, когда ему будет три месяца. 15 сентября мальчику исполнилось 3. И сегодня супруги решились опубликовать в соцсети трогательное фото со своим наследником.

Знакомьтесь, Миша Павлик. На кого похож не спрашиваю, – подписала снимок Катерина.

Отметим, что для Кати ребенок стал первенцем. А вот для ее супруга Виктора Павлика - четвертым. У артиста есть старшие сын и дочь. Еще один сын, 21-летний Павел, умер от онкозаболевания.

Напомним,

 

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