Актер сериала "Люся Интерн" Кирилл Бин: Нам со Станиславом Бокланом приписывали роман

Кирилл Бин рассказал, почему отец был против актерской профессии, и кто недвусмысленно намекнул звезде сериала о странном романе.

Ситком «Люся Интерн» , который уже полюбили зрители канала «Украина», вызвал волну обсуждений в соцсетях и на страничке канала «Украина» в YouTube. Люди соскучились по комедии. А смешных и забавных ситуаций в истории главной героини Люси Жук предостаточно!

Команда программы «Зірковий шлях» взяла интервью у Кирилла Бина, который сыграл главврача Запорожца в этом ситкоме. У звезды сериала много интересных ролей в кино, однако в юности его отец не считал, что актерство имеет какой-то смысл. В отличие от близкого и дорогого ему человека, он верил в свою мечту.

Я больше ничего другого и делать-то не умел, – с улыбкой ответил Кирилл Бин. – Поэтому особого выбора не было.

После окончания вуза актер сполна ощутил и прелесть, и трудности профессии, потому что были как минуты славы, так и попросту обман, когда ему не заплатили за работу.

Если говорить об интересных ролях, нельзя не вспомнить один комедийный проект, в котором Кирилл Бин снимался со Станиславом Бокланом. А все потому, что этих актеров связывает довольно пикантная история.

Нам с Бокланом приписывали роман, – сказал звезда сериала «Люся Интерн». – Но я слышал об этом от Станислава. Может быть, этого его мечта и фантазия, не знаю. Но он мне сказал: «Ты знаешь, что про нас говорят?». Ну и что? На здоровье.

Напомним,