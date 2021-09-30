Актер сериала "Люся Интерн" Кирилл Бин: Нам со Станиславом Бокланом приписывали роман
Кирилл Бин рассказал, почему отец был против актерской профессии, и кто недвусмысленно намекнул звезде сериала о странном романе.
Команда программы «Зірковий шлях» взяла интервью у Кирилла Бина, который сыграл главврача Запорожца в этом ситкоме. У звезды сериала много интересных ролей в кино, однако в юности его отец не считал, что актерство имеет какой-то смысл. В отличие от близкого и дорогого ему человека, он верил в свою мечту.
Я больше ничего другого и делать-то не умел, – с улыбкой ответил Кирилл Бин. – Поэтому особого выбора не было.
Если говорить об интересных ролях, нельзя не вспомнить один комедийный проект, в котором Кирилл Бин снимался со Станиславом Бокланом. А все потому, что этих актеров связывает довольно пикантная история.
Нам с Бокланом приписывали роман, – сказал звезда сериала «Люся Интерн». – Но я слышал об этом от Станислава. Может быть, этого его мечта и фантазия, не знаю. Но он мне сказал: «Ты знаешь, что про нас говорят?». Ну и что? На здоровье.
Напомним,