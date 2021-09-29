Анастасия Приходько рассказала, как ее изменило материнство

29 сентября 2021 11:50 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Анастасия Приходько рассказала, как ее изменило материнство
Певица Анастасия Приходько
пресс-служба канала Украина

Певица Анастасия Приходько рассказала о своем главном стимуле.

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На съемки шоу «Співають всі!» на канале «Украина» певица Анастасия Приходько каждый раз приезжает не сама – рядом с артисткой находятся супруг Александр и маленький сын Лука. 

Звезда признается – совмещать работу и уход за новорожденным ребенком оказалось очень непросто.

Я вообще не сплю! Сама не знаю, откуда у меня берутся силы. Наверное, Бог руководит этим, и я очень благодарна ему. Честно признаюсь, приезжая домой, мне хочется плакать из-за усталости. Но нужно покупать малыша и уложить спать, ведь он тоже устает и нервничает. Вот и получается, что ложусь я около часа ночи, потом встаю на ночное кормление и в 7 утра. И так каждый день. Более того, у меня есть другой проект, работа на студии. Я не знаю, на долго ли еще меня так хватит, но, если Бог дал ребенка, даст и сил, – признается судья вокального шоу «Співають всі!» Анастасия Приходько.

Певица Анастасия Приходько / instagram.com/prykhodko_official
Сейчас артистка счастлива в браке и воспитывает трех детей: 11-летнюю Нану, 6-летнего Гордея и 4-х месячного Луку. Анастасия Приходько уверяет – материнство ее никоим образом не изменило. 

Да, все свои силы я аккумулирую в то, чтобы поднять детей. Но в плане характера и темперамента, я считаю, что осталось все на своих местах. Стала ли я спокойнее и нежнее – нет, не стала. Но главное в моей жизни – семья: муж и дети! Ради них я готова измениться, если это нужно, – комментирует артистка.

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И это видно невооруженным взглядом – во время разговоров о семье Приходько меняется радикально. Вместо «брони» у артистки появляется улыбка и желание делиться своим счастьем.

Семья для меня – все! Сейчас я смотрю на своего мужа, который постоянно находится здесь в павильоне, тратит время на то, чтобы помочь мне и посидеть с сыном, пока я снимаюсь. В это время он мог бы быть на работе, но все забирает сюда и совмещает уход за малышом со своими делами. Я вижу, что он постоянно решает вопросы в телефоне, ноутбуке. И я понимаю, если будет нужно, не задумываясь, все брошу и буду помогать ему. Мы с ним как Шерочка с Машерочкой – все время вместе! Для меня это очень ценно! – рассказала Анастасия.

Певица Анастасия Приходько / instagram.com/prykhodko_official
Напомним, 

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