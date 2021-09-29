Эксы 3 сезон 3 выпуск: кто покинул шоу

29 сентября 2021 11:25 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Эксы 3 сезон 3 выпуск: кто покинул шоу
Эксы-3: кто покинул шоу в 3 выпуске от 28.09.2021
пресс-служба Нового канала

В третьем выпуске пара сама захотела уйти с проекта «Эксы» Нового канала. Позволили ли им ведущие?

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Реалити об отношениях и правилах жизни «Эксы» набирает обороты. Испытания становятся все сложнее, проблемы серьезнее, а моменты споров критичнее.

Третий эпизод имел кодовое название «побудь в моей шкуре», – рассказывает ведущая Наталья Ежова. – На испытаниях девушки выполняли задания, которые больше присущи парням, и наоборот. Последнее испытание было общим. Оно объединило пары в одно целое в прямом смысле слова. Так или иначе проявили себя все: кто-то слабее, кто сильнее. Некоторые восприняли задание, как Олимпийские игры, и мчался к победе, а кто-то действительно пытался найти пользу.

Эксы-3: кто покинул шоу в 3 выпуске от 28.09.2021 / пресс-служба Нового канала
Третье испытание закончилось скандалом для Элис и Игоря. Пара полностью разругалась и даже задумалась над тем, чтобы покинуть проект. Но ведущие видели в них прогресс и изменения, а главное – потенциал, поэтому не могли их отпустить. Элис и Игорь помирились на церемонии выгона и остались в проекте.

В зоне риска оказались Вадим и Виолетта и Маша и Денис, – говорит Александр Педан. – Путем общего голосования определили, что путь на проекте заканчивается для первых. Они как не умели что-то делать вместе, коммуницировать, договариваться, заботиться, так и не умеют. Как пытались командовать друг другом, жаловаться, так и продолжают это делать.

Эксы-3: кто покинул шоу в 3 выпуске от 28.09.2021 / пресс-служба Нового канала
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Вадима и Виолетту ошарашило решение ведущих и участников.

Я благодарна за три недели, которые мы провели на проекте, – делится девушка. – Не думаю, что они прошли даром. Знаете, нас словно только «растормошили», «расковыряли» и выпустили. Немного жестоко. Мне казалось, что еще слишком рано уходить... Но все равно прежним человеком точно не выйдешь из проекта. Реалити «Эксы» меняет.

Напомним, 

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