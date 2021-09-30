Холостячка 2 сезон: Злата Огневич появилась в шоу в нарядах из предыдущих сезонов – фото

30 сентября 2021 16:00 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Холостячка 2 сезон: Злата Огневич появилась в шоу в нарядах из предыдущих сезонов – фото
Холостячка 2 сезон Злата Огневич
пресс-служба канала СТБ

Сотни тысяч поклонников Златы Огневич следят за ее историей во втором сезоне проекта Холостячка. И самые внимательные заметили одну деталь, которая их очень возмутила.

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В каждом новом выпуске проекта "Холостячка-2" певица Злата Огневич появляется в шикарных ярких, иногда довольно сексуальных нарядах. Образы главной героини не оставляют равнодушными участников реалити.

Поклонники звезды также пристально следят за нарядами своей любимицы. И именно они заметили, что Злата уже 2 раза появилась в том, в чем красовались перед камерой в шоу участницы из предыдущих сезонов проекта Холостяк.

Так, на свидании с Романом, Богданом и Андреем Огневич появилась в розовом воздушном платье зефирного исполнения, в котором щеголяла Алина в 10 сезоне шоу Холостяк.

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А вот черный пиджак, украшенный крупными красными цветы, в котором на Церемонии роз блистала Злата, ранее был замечен на Надин, участнице 11 сезона проекта Холостяк. Даже прически у девушек похожи.

Напомним,

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