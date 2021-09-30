Холостячка 2 сезон: Злата Огневич появилась в шоу в нарядах из предыдущих сезонов – фото
Сотни тысяч поклонников Златы Огневич следят за ее историей во втором сезоне проекта Холостячка. И самые внимательные заметили одну деталь, которая их очень возмутила.
Поклонники звезды также пристально следят за нарядами своей любимицы. И именно они заметили, что Злата уже 2 раза появилась в том, в чем красовались перед камерой в шоу участницы из предыдущих сезонов проекта Холостяк.
Так, на свидании с Романом, Богданом и Андреем Огневич появилась в розовом воздушном платье зефирного исполнения, в котором щеголяла Алина в 10 сезоне шоу Холостяк.
Напомним,