Танці з зірками-2021: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 03.10.2021)

2 октября 2021 13:10 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Танці з зірками-2021: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 03.10.2021)
Танці з зірками-2021: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 03.10.2021)
пресс-служба

3 октября на канале 1+1 и на нашем сайте TV.UA телезрители увидят 5 выпуск пятого обновленного сезона шоу Танці з зірками-2021. 5 выпуск шоу Танці з зірками-2021 смотрите онлайн на сайте TV.UA.

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Смотрите в 5 выпуске шоу Танці з зірками-2021: Создатели шоу интригуют, что погрузят зрителя в атмосферу величественного бала, а также удивят новыми постановками и яркими звездными перевоплощениями. Участниками шоу в новом сезоне стали такие звезды: Джамала, Олег Фагот Михайлюта, Александра Зарицкая, Алексей Суровцев, Анастасия Оруджова, Константин Войтенко, Дмитрий Каднай, Евгения Власова, Ольга Харлан, Артур Логай, Lida Lee, MÉLOVIN, Станислав Горуна.

5 выпуск шоу Танці з зірками-2021 смотрите 3 октября в 21:00 на 1+1 и онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски шоу Танці з зірками-2021 смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

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