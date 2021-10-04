Затерянный мир: украинцы, которые стали чемпионами Параолимпийских игр

Эксклюзив 4 октября 2021 12:25 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Затерянный мир: украинцы, которые стали чемпионами Параолимпийских игр
Затерянный мир: украинцы, которые стали чемпионами Параолимпийских игр
пресс-служба канала 2+2

За годы независимости украинские спортсмены завоевали полтысячи параолимпийских медалей, из них треть - золотые.

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На соревнованиях в Токио украинская сборная показала очень сильный результат - 5 командное место в мире. Наши спортсмены рассказали журналистам программы «Затерянный мир» на канале 2+2, что им помогло прийти к победе.     

Елена Федота - чемпионка мира и Европы по плаванию. В подростковом возрасте девушка даже не была увлечена спортом, но, когда оказалась в инвалидной коляске, пошла в бассейн, чтобы поддерживать физическую форму. Где со временем тренер предложил Елене присоединиться к параолимпийцам. 

Я совсем еще боялась даже слова инвалидность. Меня это как-то так все пугало. Но в то время проходила олимпиада в Афинах 2004 года, я как-то наткнулась на эту трансляцию. Мне это показалось очень интересным, - вспоминает Елена Федота.

Елена Федота - чемпионка мира и Европы по плаванию / пресс-служба канала 2+2
В 2016 году Елена огорчилась своими результатами на Параолимпиаде в Рио-де-Жанейро. Тогда для нее начался переломный момент. Она поняла, что в плаванье пришло много сильных соперников, которым составлять конкуренцию стало труднее. Но Елена Федота не была готова сдаваться и бросать спорт. Знакомство с фехтовальщицей Евгенией Бреус изменило весь ее карьерный путь, с тех пор Елена взяла в руки шпагу. В этом году Елена Федота дебютировала на токийской Параолимпиаде, где смогла завоевать два серебра по фехтованию на саблях в командном и индивидуальном первенствах.

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Евгений Богодайко - трехкратный Параолимпийский чемпион по плаванию. В большом спорте он с 11 лет. На первую тренировку его пригласил Сергей Калайда, известный тренер, работающий в системе спорта детей с инвалидностью. Тогда же Евгений понял, что плавание - дело его жизни. 

Это была любовь с первого взгляда, - говорит Евгений Богодайко о плавании.

Евгений Богодайко - трехкратный Параолимпийский чемпион по плаванию / пресс-служба канала 2+2
У Евгения врожденные поражения ног и рук. Его родители были убеждены, что парня нужно воспитывать на равных с одногодками. Евгений Богодайко уверен, что именно это привело его к победам на Параолимпийских играх.

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Евгений завоевал 5 медалей и побил два мировых рекорда в 2012 году на соревнованиях в Лондоне. Он вспоминает, что после исполнения заветной мечты — завоевать золотую медаль, его, как подменили. У спортсмена появилась апатия. Он не знал, чем себя занять. К счастью, это состояние Евгению Богодайко удалось перебороть, благодаря своему трудолюбию и настойчивости. В Рио Евгений завоевал уже 8 медалей, три из которых — золотые. 

Это результат тяжелой работы и правильного настроя самого себя, - убежден Евгений Богодайко.

Напомним, 

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