Затерянный мир: Нация рекордов — смотреть выпуск онлайн от 29.09.2021

29 сентября в 16:55 на канале 2+2 вышел новый выпуск проекта Затерянный мир. Новый эпизод программы Затерянный мир 2021 смотрите онлайн на tv.ua.

Смотрите в новом выпуске проекта Затерянный мир

Ведущий Максим Сухенко расскажет об украинских рекордсменах, чьи достижения поразили мир.

Вы узнаете фантастическую историю экстремала Владимира Вукста, который преодолел пустыню Калахари, имея с собой только 7 литров воды. Также Владимир Вукста вместе с Константином Могильником и Андреем Супруном без еды и воды прошли на яхте путь Колумба — через весь Атлантический океан.

Также в выпуске вы узнаете историю известной на весь мир обладательницы 6 мировых рекордов по фридайвингу — Натальи Жарковой. Она спускается на глубину без акваланга, задерживая дыхание и рассчитывая только на собственные силы. Во всем мире на 100 и более метров могут нырнуть единицы, поэтому ее рекорды фиксируют подводные дроны.

Кроме этого в новом выпуске программы авторы расскажут историю Михаила Мороза — яхтсмена, участника экспедиции через два полюса на парусном судне, которая сопровождалась очень большим риском застрять во льду без шансов на быстрое спасение.

Новый выпуск программы Затерянный мир от 29.09.2021 смотрите онлайн на tv.ua.