Затерянный мир – канал 2+2 рассекретил дату премьеры нового сезона

Эксклюзив 30 июля 2021 17:10 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

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Затерянный мир – канал 2+2 рассекретил дату премьеры нового сезона
Затерянный мир – канал 2+2 рассекретил дату премьеры нового сезона
пресс-служба

16 августа на канале 2+2 стартует новый сезон цикла документальных программ «Затерянный мир».

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Постоянные ведущие Максим Сухенко и Геннадий Попенко продолжат раскрывать неизвестные, порой шокирующие факты о давно знакомых и привычных нам явлениях или событиях.

Кроме того, в эфире канала выйдут три тематических спецпроекта от авторов программы «Затерянный мир»:

  • «Страна, которая меняет мир» — серия выпусков про украинцев, которые своими невероятными поступками и достижениями смогли изменить нашу планету;
  • «Магия власти» — какие секреты скрывали и какую цену заплатили за свою власть всемирно известные диктаторы и тираны;
  • «Конспирология» с ведущим Андреем Дебриным — спецпроект о другой, скрытой для большинства стороне жизни — теории заговора, тайные кланы и грандиозные аферы.

Смотрите первый выпуск нового сезона информационно-развлекательной программы «Затерянный мир» 16 августа на телеканале 2+2.

 

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