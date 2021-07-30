Затерянный мир – канал 2+2 рассекретил дату премьеры нового сезона
16 августа на канале 2+2 стартует новый сезон цикла документальных программ «Затерянный мир».
Кроме того, в эфире канала выйдут три тематических спецпроекта от авторов программы «Затерянный мир»:
- «Страна, которая меняет мир» — серия выпусков про украинцев, которые своими невероятными поступками и достижениями смогли изменить нашу планету;
- «Магия власти» — какие секреты скрывали и какую цену заплатили за свою власть всемирно известные диктаторы и тираны;
- «Конспирология» с ведущим Андреем Дебриным — спецпроект о другой, скрытой для большинства стороне жизни — теории заговора, тайные кланы и грандиозные аферы.
Смотрите первый выпуск нового сезона информационно-развлекательной программы «Затерянный мир» 16 августа на телеканале 2+2.