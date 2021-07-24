Геннадий Попенко: Мне очень интересно быть частью "Затерянного мира"

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

28 июля в продажу поступит свежий номер журнала "Телескоп". На обложке — Геннадий Попенко.

Совсем скоро на телеканале «2+2» начнется новый сезон «Загубленого світу» — программы, которая объясняет необъяснимое и развязывает самые сложные загадки природы. Поговорив с ведущим проекта Геннадием Попенко, «ТОП» узнал, чего ждать от свежих выпусков, где творцы проекта получают информацию и много другого. Ответы ведущего ищите в рубрике «ТОП-Персона» свежего номера.

В преддверии премьеры третьего сезона «Крепостной» канала СТБ «ТОП» пообщался с актрисами проекта и по совместительству близкими подругами Анной Сагайдачной и Наталкой Денисенко. Хотя на экране девушки пересекаются редко, это не мешает им знать самое сокровенное друг о друге. Как и полагается настоящим друзьям. Что стало началом доверительных отношений между коллегами и почему конфликты – неотъемлемая часть их общения, узнавал «ТОП».

31 июля один из самых харизматичных актеров детективного цикла «Вещдок» Тарас Валигура отметил 45-летие. К осени телеканал «Интер» готовит новую порцию запутанных историй из этой саги. Будучи в нетерпении, «ТОП» попытался разузнать о Тарасе как можно больше подробностей о предстоящей премьере.

4 августа бывшая герцогиня и экс-актриса Меган Маркл закатит вечеринку по случаю своего 40-летия. На праздник заглянет их с Гарри соседка — Опра Уинфри, которая не так давно взяла у них интервью о причинах переезда в США. В ответ на данное видео родня принца сказала «фе», но материал все равно попал в номинацию на «Эмми». Но чете этого мало — она готовит фильм-разоблачение о венценосной семье. Многие шокированы такими действиями, ведь ранее герцоги Сассекские трудились на благо монархии, а Маркл была в шаге от титула «королевы сердец». Сравнив тактику поведения супругов до и после свадьбы, «ТОП» попытался понять причины происходящего.

Звезда сериала «СуперКопы» телеканала НЛО TV Тарас Цымбалюк и его жена Тина живут душа в душу под одной крышей с 13-летним котом Тимофеем. «ТОП» заглянул в гости к звездной чете, чтобы познакомиться с третьим членом их семьи и научиться у него секретам баланса между смирением и умением постоять за себя.

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На этой неделе в редакции развернулось сразу несколько шоу – «Угадай звезду», «Сравни с оригиналом» и классическое «Хто зверху?». Кто победил, оставим в тайне, но самыми интересными моментами работы с удовольствием делимся в рубрике «ТОП-Life».

«Титаник» далеко не единственный корабль, чья история потрясла миллионы сердец. «ТОП» был ошеломлен подробностями еще одной морской катастрофы – круизного лайнера «Жан Лаборд», произошедшей 30 лет назад. Подробности ищите в рубрике «ТОП-Эпизод».

В басне Крылова стрекоза лето целое пропела, оглянуться не успела… Вот и некоторые не успевают и глазом моргнуть, как уже хмурая осень. Так что проживите последний месяц теплого сезона на полную, чтобы потом не жалеть об утраченных возможностях. А помогут вам наполнить свои дни яркими впечатлениями серфинг, каякинг, снорклинг и другие водные развлечения. Подробнее об их плюсах читайте в новом выпуске журнала «Телескоп».

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