Затерянный мир: Кто прячется на дне Марианской впадины? — смотреть выпуск онлайн от 15.02.2022

Затерянный мир: Кто прячется на дне Марианской впадины? — смотреть выпуск онлайн от 15.02.2022

15 февраля в 16:55 на канале 2+2 вышел новый выпуск проекта Затерянный мир. Новый эпизод программы Затерянный мир 2022 смотрите онлайн на tv.ua.

Смотрите в новом выпуске проекта Затерянный мир

Ведущий программы Максим Сухенко раскроет историю покорения самой глубокой бездны в мире — Марианской впадины, вокруг которой десятилетиями ведутся горячие дискуссии ученных.

Эксклюзивно в «Затерянном мире» — интервью с американским мультимиллионером и одним из самых известных в мире путешественников Виктором Весково, который достиг самой глубокой точки планеты.

Кто прячется на дне впадины, кем были первые существа в океане и какое послание они оставили человечеству, кто и зачем создал колонию в океане, как стать человеком-амфибией и с кем встретился легендарный создатель «Титаника» в голубой пропасти — ответы в премьерном выпуске сезона.

Новый выпуск программы Затерянный мир от 15.02.2022 смотрите онлайн на tv.ua.