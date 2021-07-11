Затерянный мир: призраки подводного мира – самые необычные и странные существа океана

Эксклюзив 11 июля 2021 23:20 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Затерянный мир: призраки подводного мира – самые необычные и странные существа океана
Затерянный мир: призраки подводного мира – самые необычные и странные существа океана
пресс-служба

Океан таит в себе сотни загадок. И сенсационные находки ученых – прямое доказательство того, что мы ничего не знаем о подводных жителях. Самые необычные существа океана – в сюжете "Затерянного мира" на 2+2.

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Человечеству известно о 9 миллионах живых организмов, которые заселяют нашу планету. И по словам ученых, это только пятая часть всех существующих видов. Именно поэтому в Сети периодически появляются видео со странными существами, которые попали в объектив камеры.

Недавно на дне океана ученые нашли настоящее доисторическое приведение – «сшито» из разных кусочков, с очень острыми зубами. Впервые ее сняли американские океанологи возле Гавайских островов на глубине 2 тысяч метров.

Она конечно может пугать всех в фильмах ужасов, но ее вырез на передней части тела – это прежде всего способ искать любимую еду: разных моллюсков, морских ежей. Там содержатся клетки, которые чувствуют электрические импульсы, – рассказывает кандидат биологических наук Алексей Коваленко.

Акула-призрак живет уже 300 миллионов лет. Это значит, что она появилась на Земле раньше динозавров и пережила их.

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Не менее удивительная находка американских биологов. У берегов Самоа они обнаружили настоящее НЛО! Это не шутка и не преувеличение. Так они назвали медузу, которая светится как корабль пришельцев и делает это на глубине 3 тысяч метров.

Океан часто представляет существ, больше похожих на внеземных. И они могут загнать в глухой угол даже опытных биологов. Например, в австралийском штате Квинсленд поймали рыбу-птицу, с головой голубя и телом карпа. К тому же, рыба была здоровой, нормально питалась и, возможно, даже размножалась.

Еще больше невероятных историй и неизвестных фактов о человечестве и природе – в информационно-развлекательном проекте «Затерянный мир» на канале 2+2.

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