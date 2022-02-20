Затерянный мир: По следам мертвецов — смотреть выпуск онлайн от 17.02.2022

17 февраля в 16:55 на канале 2+2 вышел новый выпуск проекта Затерянный мир. Новый эпизод программы Затерянный мир 2022 смотрите онлайн на tv.ua.

Смотрите в новом выпуске проекта Затерянный мир

Команда проекта вместе с ведущим Геннадием Попенко попытаются разобраться в самых загадочных и мистических криминальных делах столетия, которые не смогли раскрыть ни полиция, ни спецслужбы.

Зрители узнают, кто они — «люди-загадки», о которых нет информации ни в одной базе мира, кто на них охотится и чем закончились самые запутанные расследования современности, а также увидят эксклюзивное интервью со свидетелями сенсационных дел.

Новый выпуск программы Затерянный мир от 17.02.2022 смотрите онлайн на tv.ua.