Затерянный мир: что нашли на дне Марианской впадины

Эксклюзив 21 февраля 2022 07:00 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Затерянный мир: что нашли на дне Марианской впадины
Затерянный мир: что нашли на дне Марианской впадины
пресс-служба канала 2+2

Марианская впадина – самое глубоководное и загадочное место нашей планеты. Рекордная глубина океанского желоба составляет около 10 920 м!

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Какие необычные существа прячутся на дне океана, узнали журналисты информационно-развлекательной программы «Затерянный мир» на канале 2+2.

Среди тех, кто отважился увидеть Марианскую впадину, был режиссер Джеймс Кэмерон. Создатель таких легендарных фильмов, как «Терминатор», «Чужие», «Титаник» и «Аватар», погружался на огромную глубину самостоятельно!

Амбициозную экспедицию Кэмерон тайно готовил 7 лет. В 2021 году на одноместном аппарате режиссер добрался до «Бездны Челленджера» – участка впадины на глубине 10 898 метров. Батискаф был оснащен множеством камер и осветительных приборов.

Режиссер три часа снимали океан с помощью 3D-камеры и даже взял образцы пород. В будущем эти кадры станут основой для научно-документального фильма, а пробы, собранные на морском дне, перевернут представление о глубоководной жизни.

Однако установить новый мировой рекорд удалось американскому бизнесмену и исследователю Виктору Весково. В 2019 году он спустился на глубину 10 928 метров, побив все предыдущие свершения. Исследователь стремился открыть до сих пор неизвестные человечеству виды морских существ и вдохновить будущие поколения.

Весково удалось обнаружить несколько новых видов морских животных и доказать, что жизнь на глубине более 11 000 метров существует. Впрочем, даже на дне океана, где, казалось бы, не может быть никаких следов человека, он нашел пластиковый пакет.

Сегодня Виктор Весково вдохновляет других ученых на исследования Марианской впадины, ведь Мировой океан остается наименее изученной частью нашей планеты.

Еще больше невероятных историй и неизвестных фактов о человечестве и природе – смотрите в информационно-развлекательном проекте «Затерянный мир» на канале 2+2.

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