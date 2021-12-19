Затерянный мир: Мясо из пробирки – еда будущего

Эксклюзив 19 декабря 2021 19:50 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

Все статьи автора...

Затерянный мир: Мясо из пробирки – еда будущего
Затерянный мир: Мясо из пробирки – еда будущего
пресс-служба канала 2+2

Что мы будем есть в будущем и изменятся ли наши пищевые привычки, узнавали журналисты информационно-развлекательной программы «Затерянный мир» на канале 2+2.

Читайте такжеЗатерянный мир: Роботы, которые помогают по хозяйству и патрулируют вместо полицейских
Сторонники альтернативного питания планируют создавать продукты, полученные без убийства животных и не уступающие по вкусу настоящим деликатесам.

Более того, такие продукты уже есть! К примеру, из соевых концентрированных белков. По текстуре они очень напоминают мясо и содержат много белков, а за вкус у них отвечают дрожжевые экстракты и натуральные ароматизаторы.

Затерянный мир: Мясо из пробирки – еда будущего / пресс-служба канала 2+2

В отличие от мяса на растительной основе, культивируемое мясо – его альтернатива из клеток животных. Кстати, несколько лет назад актер Леонардо Ди Каприо, основатель компании Майкрософт Билл Гейтс и бывший глава Макдональдс Дон Томпсон инвестировали в производство «мяса баз мяса».

Затерянный мир: Мясо из пробирки – еда будущего / пресс-служба канала 2+2

Читайте такжеЗатерянный мир: Драгоценные камни просто под ногами – Египет, о котором вы не знаете
Ученые технологи предлагают выращивать настоящее мясо в пробирке. Стволовые клетки животного или рыбы помещают в специальную биосреду. Клетки стимулируют за счет сыворотки, а через некоторое время они превращаются в мышечные и жировые массы. Таким образом появляется сырой фарш.

Затерянный мир: Мясо из пробирки – еда будущего / пресс-служба канала 2+2

Себестоимость такого мяса постоянно снижается. Еще в 2013 году один гамбургер из такого фарша стоил 250 долларов, а сейчас его цена почти не отличается от обычного. Развитие этой технологии удешевит продукт еще больше, и тогда искусственное мясо сможет появиться на полках магазинов.

Читайте TV.ua в Google.News

Облако тегов

2+2 наука техника эксклюзив Затерянный мир

Материалы по теме

Кино на вечер: "Джонни Инглиш 3.0" – во всем виноваты красивые женщины
Анонсы на ТВ

Кино на вечер: "Джонни Инглиш 3.0" – во всем виноваты красивые женщиныЭксклюзив
Хищники: ТОП-5 фактов о фильме
Анонсы на ТВ

Хищники: ТОП-5 фактов о фильмеЭксклюзив
Пекло: ТОП-5 фактов о научно-фантастическом триллере
Анонсы на ТВ

Пекло: ТОП-5 фактов о научно-фантастическом триллереЭксклюзив
Детский телохранитель: смотреть 18 серию онлайн (эфир от 20.12.2021)
Сериалы

Детский телохранитель: смотреть 18 серию онлайн (эфир от 20.12.2021)

Популярное на сайте

Названа самая сексуальная группа крови: эти люди привлекательнее

Названа самая сексуальная группа крови: эти люди привлекательнее
Я заберу твою семью: смотреть 9 серию онлайн (эфир от 13.12.2021)

Я заберу твою семью: смотреть 9 серию онлайн (эфир от 13.12.2021)
Я заберу твою семью: смотреть 13 серию онлайн (эфир от 15.12.2021)

Я заберу твою семью: смотреть 13 серию онлайн (эфир от 15.12.2021)
Я заберу твою семью: смотреть 15 серию онлайн (эфир от 16.12.2021)

Я заберу твою семью: смотреть 15 серию онлайн (эфир от 16.12.2021)

Популярное видео

Я заберу твою семью: смотреть 9 серию онлайн (эфир от 13.12.2021)

Я заберу твою семью: смотреть 9 серию онлайн (эфир от 13.12.2021)
Я заберу твою семью: смотреть 13 серию онлайн (эфир от 15.12.2021)

Я заберу твою семью: смотреть 13 серию онлайн (эфир от 15.12.2021)
Я заберу твою семью: смотреть 15 серию онлайн (эфир от 16.12.2021)

Я заберу твою семью: смотреть 15 серию онлайн (эфир от 16.12.2021)
Хто зверху-11: смотреть 17 выпуск онлайн (эфир от 16.12.2021)

Хто зверху-11: смотреть 17 выпуск онлайн (эфир от 16.12.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK