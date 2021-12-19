Что мы будем есть в будущем и изменятся ли наши пищевые привычки, узнавали журналисты информационно-развлекательной программы «Затерянный мир» на канале 2+2.

Сторонники альтернативного питания планируют создавать продукты, полученные без убийства животных и не уступающие по вкусу настоящим деликатесам.

Более того, такие продукты уже есть! К примеру, из соевых концентрированных белков. По текстуре они очень напоминают мясо и содержат много белков, а за вкус у них отвечают дрожжевые экстракты и натуральные ароматизаторы.

Затерянный мир: Мясо из пробирки – еда будущего / пресс-служба канала 2+2

В отличие от мяса на растительной основе, культивируемое мясо – его альтернатива из клеток животных. Кстати, несколько лет назад актер Леонардо Ди Каприо, основатель компании Майкрософт Билл Гейтс и бывший глава Макдональдс Дон Томпсон инвестировали в производство «мяса баз мяса».

Затерянный мир: Мясо из пробирки – еда будущего / пресс-служба канала 2+2

Ученые технологи предлагают выращивать настоящее мясо в пробирке. Стволовые клетки животного или рыбы помещают в специальную биосреду. Клетки стимулируют за счет сыворотки, а через некоторое время они превращаются в мышечные и жировые массы. Таким образом появляется сырой фарш.

Затерянный мир: Мясо из пробирки – еда будущего / пресс-служба канала 2+2

Себестоимость такого мяса постоянно снижается. Еще в 2013 году один гамбургер из такого фарша стоил 250 долларов, а сейчас его цена почти не отличается от обычного. Развитие этой технологии удешевит продукт еще больше, и тогда искусственное мясо сможет появиться на полках магазинов.