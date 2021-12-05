Затерянный мир: Роботы, которые помогают по хозяйству и патрулируют вместо полицейских

Эксклюзив 5 декабря 2021 22:47 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Затерянный мир: Роботы, которые помогают по хозяйству и патрулируют вместо полицейских
Затерянный мир: Роботы, которые помогают по хозяйству и патрулируют вместо полицейских
пресс-служба канала 2+2

Уникальные технологии дали человечеству сверхвозможности. О стремительном развитии робототехники и научных чудесах, рассказали журналисты информационно-развлекательной программы «Затерянный мир» на канале 2+2.

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Робот, который может вымыть пол, посуду, окна, а также сложить вещи – не фантастика, а реальность. Недавно ученые представили уникального робота, который может выполнить множество задач по хозяйству.

Для удобства и экономии места умная машина специально крепится к потолку. Кроме того, изобретатели оборудовали его «руки» специальными мягкими подушками, чтобы тот не повредил хрупкие предметы. Для того, чтобы робот научился выполнять необходимые задания, достаточно один раз «погрузиться в его голову» и показать, как это делается, надев очки виртуальной реальности.

Вероятно, некоторые профессии в будущем полностью заменит искусственный интеллект. Так, к примеру, в штате Массачусетс патрулирует робот-полицейский. Он осматривает участки на наличие взрывоопасных предметов или подозрительных подозреваемых.

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Кроме того, в США уже работает робот-курьер, он приносит заказы просто под дверь дома. А в Китае линии электропередач ремонтирует робот-электрик. Один участок он ремонтирует примерно 9 минут. Для сравнения, работнику нужно на это не меньше одного часа. Благодаря 3D алгоритмам робот видит проблему и быстро моделирует ее решение.

Японская Компания Toyota заявила, что планирует создать технологический и экологически чистый город будущего – Woven City. Он будет расположен поблизости горы Фудзи, недалеко от Токио.

Жителями Woven City станут инженеры Toyota вместе с семьями, а также ученые, которые будут тестировать и развивать город. Планируется, что дома будут оснащены умной техникой и искусственным интеллектом, а дорогами будет курсировать абсолютно автономный транспорт с нулевыми выбросами в атмосферу.

Еще больше невероятных историй и неизвестных фактов о человечестве и природе – смотрите в информационно-развлекательном проекте «Затерянный мир» на канале 2+2.  

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