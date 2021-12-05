Затерянный мир: Роботы, которые помогают по хозяйству и патрулируют вместо полицейских
Уникальные технологии дали человечеству сверхвозможности. О стремительном развитии робототехники и научных чудесах, рассказали журналисты информационно-развлекательной программы «Затерянный мир» на канале 2+2.
Для удобства и экономии места умная машина специально крепится к потолку. Кроме того, изобретатели оборудовали его «руки» специальными мягкими подушками, чтобы тот не повредил хрупкие предметы. Для того, чтобы робот научился выполнять необходимые задания, достаточно один раз «погрузиться в его голову» и показать, как это делается, надев очки виртуальной реальности.
Вероятно, некоторые профессии в будущем полностью заменит искусственный интеллект. Так, к примеру, в штате Массачусетс патрулирует робот-полицейский. Он осматривает участки на наличие взрывоопасных предметов или подозрительных подозреваемых.
Японская Компания Toyota заявила, что планирует создать технологический и экологически чистый город будущего – Woven City. Он будет расположен поблизости горы Фудзи, недалеко от Токио.
Жителями Woven City станут инженеры Toyota вместе с семьями, а также ученые, которые будут тестировать и развивать город. Планируется, что дома будут оснащены умной техникой и искусственным интеллектом, а дорогами будет курсировать абсолютно автономный транспорт с нулевыми выбросами в атмосферу.
Еще больше невероятных историй и неизвестных фактов о человечестве и природе – смотрите в информационно-развлекательном проекте «Затерянный мир» на канале 2+2.