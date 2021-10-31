Затерянный мир: Драгоценные камни просто под ногами – Египет, о котором вы не знаете
Египет ассоциируется с пляжным отдыхом, величественными пирамидами и пустынями, но это всего лишь маленькая часть того, чем может удивить эта страна.
Малоизвестный Египет открывает свои тайны тем, кто решается покинуть территорию гостиниц и выйти за пределы курортных городков.
Египет – это страна, где граничат древнейший и современный миры. Здесь настоящая экзотика! – говорит путешественник Роман Козаренко.
Направляясь в глубь материка через долину Нила в каменистую Нубийскую пустыню, попадаешь туда, где туристам не очень рады. Именно такой Египет не любят показывать иностранцам, ведь эта пустыня славится своими драгоценными камнями.
На протяжении сотен лет исследователи не оставляют надежды выяснить происхождение загадочной египетской цивилизации и продолжают исследовать историю жизни ее правителей. Уникальным случаем стала гробница фараона Тутанхамона. Внутри были найдены вещи: золотые предметы, царский трон, оружие – общим весом более тоны.
Кроме того, немецкие ученые пришли к выводу, что примерно 50% мужчин Европы являются дальними родственниками Тутанхамона.
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Напомним,