Затерянный мир: Драгоценные камни просто под ногами – Египет, о котором вы не знаете

Затерянный мир: Египет, о котором вы не знаете

Египет ассоциируется с пляжным отдыхом, величественными пирамидами и пустынями, но это всего лишь маленькая часть того, чем может удивить эта страна.

Какие тайны хранит в себе любимая многими украинцами страна и что выяснили ученые во время исследований Тутанхамона – в сюжете проекта «Затерянный мир» на канале 2+2.

Малоизвестный Египет открывает свои тайны тем, кто решается покинуть территорию гостиниц и выйти за пределы курортных городков.

Египет – это страна, где граничат древнейший и современный миры. Здесь настоящая экзотика! – говорит путешественник Роман Козаренко.

Направляясь в глубь материка через долину Нила в каменистую Нубийскую пустыню, попадаешь туда, где туристам не очень рады. Именно такой Египет не любят показывать иностранцам, ведь эта пустыня славится своими драгоценными камнями.

Путь от Красного моря к Нилу называют «бриллиантовым». Уникальные камни здесь можно найти просто в песках пустыни, но попасть туда довольно сложно. Во-первых, иностранцев туда не пропускают военные. Во-вторых, добраться в пустынную часть Египта на автомобиле проблематично, так как местные водители не используют свет фар.

На протяжении сотен лет исследователи не оставляют надежды выяснить происхождение загадочной египетской цивилизации и продолжают исследовать историю жизни ее правителей. Уникальным случаем стала гробница фараона Тутанхамона. Внутри были найдены вещи: золотые предметы, царский трон, оружие – общим весом более тоны.

Кроме того, немецкие ученые пришли к выводу, что примерно 50% мужчин Европы являются дальними родственниками Тутанхамона.

Еще больше загадочных, интересных и порой шокирующих фактов о человечестве и мире — в информационно-развлекательном проекте «Затерянный мир» на канале 2+2.

Напомним,