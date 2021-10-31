МастерШеф 11 сезон 11 выпуск: кто покинул шоу 30.10.2021

30 октября на канале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир вышел 11 выпуск кулинарного шоу МастерШеф-11. Кто покинул шоу в 11 выпуске 11 сезона МастерШеф от 30.10.2021 – читайте на сайте TV.UA.

Соревнование за звание лучшего кулинара-любителя страны продолжается. На этот раз участникам МастерШеф-11 нужно было продемонстрировать сразу два таланта ― кулинарный и… шпионский! По условиям первого конкурса любители поделились на две команды. Богдан стал капитаном синей команды, а Максим ― красной. Участникам пришлось ходить в разведку, следить за соперниками и пытаться выведать все их кулинарные секреты.

Каждой команде нужно было приготовить по два блюда: первое им озвучивали судьи, а второе ― блюдо соперников, рецепт которого необходимо было раздобыть с помощью шпионских игр. Шпион мог рассматривать процессы приготовления, заглядывать под поверхности и наблюдать за соперниками в отведенное время. Но пробовать блюда или вмешиваться в процесс строго запрещено. Команды попытались запутать конкурентов, сбить их с толку лишними процессами, неправильными ингредиентами или рецептами. В итоге команда синих выиграла, а Евгений и Дмитрий получили черные фартуки.

Во втором конкурсе Богдан стал капитаном красной команды, а Саша ― синей. Перед аматорами стояла задача приготовить обед для рыцарей круглого стола из пяти блюд. Однако на столы участников, как на крепости, время от времени в процессе готовки совершались нападения! Настоящие кулинарные штурмы! Поэтому, по условиям конкурса, команды разделились на лагеря: 3 человека на оборону столов, а остальные ― готовить еду. Защитники должны были дополнительно приготовить по 3 вкусных полноценных блюда, которые оценивал Эктор. Если, обороняясь, защитники готовили идеально все три блюда, то выдерживали штурм, а если нет, команда получала наказание от конкурентов. Видов наказания было много. Красные не выдержали кулинарных штурмов, поэтому Богдан и Светлана были вынуждены надеть черные фартуки.

На конкурсе черных в 11 выпуске состязались Евгений, Дмитрий, Богдан и Светлана. Участникам нужно было сделать выбор: готовить меньше блюд, но сложных, или больше ― зато легких. Любители поочередно выбирали себе задания. Если они становились за последний ряд с синей меткой, им приходилось готовить 5 блюд, зато ингредиенты там были подобраны таким образом, что не возникало проблем с сочинением рецепта: сочетания под коробками были простые и понятные, почти классические. Если выбор падал на ряд с зеленой меткой, готовить нужно было 4 блюда и над вкусовыми сочетаниями приходилось немного поразмыслить. На желтом ряду было три блюда и продукты, сочетающиеся немного хуже. А вот за первым рядом участников ждала задача со звездочкой, но и блюд нужно было подать всего два. Смешивать продукты из разных коробок в одно блюдо запрещено. На работу у участников было 2 часа.

Чтобы определить очередь выбора рабочих поверхностей, любителям нужно было выполнить простое кулинарное задание: за 10 минут сделать как можно больше турне из кабачка. Лучше всего с этим конкурсом справился Евгений, поэтому он первым выбирал свою поверхность.

В 11 выпуске шоу МастерШеф-11 покинул Дмитрий Дихтяр. Он допустил больше всего ошибок.