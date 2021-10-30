МАСКА 2 сезон: стало известно, кто скрывался за образом Грифона

МАСКА 2 сезон: стало известно, кто скрывался за образом Грифона

30 октября на телеканале Украина и на нашем сайте TV.UA в эфир вышел 2 выпуск гипершоу МАСКА. Наконец телезрители узнали, кто же скрывался за образом Грифона – читайте подробности в нашем материале.

30 октября на канале Украина в эфир вышел 2 выпуск 2 сезона грандиозного гипершоу МАСКА . На сцене выступила семерка участников: фантастический белый Тигр, веселый Шмель, эпатажный Скандал, романтическая Горилла, легендарный Грифон, лирический Мухомор и трогательный Совенок.

Согласно голосованию в студии в номинацию попали Грифон и Мухомор. Зрители решили, что из этих участников покинет шоу во 2 выпуске и раскроет свою личность ???.

Сегодня интрига была раскрыта. Под образом Грифона скрывался вратарь Андрей Пятов.