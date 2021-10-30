Холостячка 2 сезон: кто покинул проект в 7 выпуске от 29.10.2021

30 октября 2021 00:21 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Холостячка 2 сезон: кто покинул проект в 7 выпуске от 29.10.2021
Холостячка-2: кто покинул проект в 7 выпуске от 29.10.2021
пресс-служба канала СТБ

29 октября на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир вышел 7 выпуск самого романтического реалити Холостячка-2. Кто покинул шоу Холостячка 2 сезон в 7 выпуске - читайте в нашем материале.

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С каждой новой неделей Злате Огневич все тяжелее прощаться с участниками. Каждый мужчина старается открыться Холостячке, удивить ее, завоевать внимание, а в конечном итоге – сердце.

На 6 неделе Злата переехала жить в один дом к мужчинам! Страсти там витали невероятные! Но попрощаться с одним участником Огневич все-таки решила в конце недели.

И так, в 7 выпуске реалити Холостячка 2 сезон от 29.10.2021 проект покинул Роман Васильев.

Я уже говорила, что ты слишком стараешься быть идеальным. Но на нашем свидании я поняла, что ты ожидаешь этого и от других. Я совсем не идеальная и никогда такой не буду, – сказала Злата и попрощалась с мужчиной.

Холостячка-2: кто покинул проект в 7 выпуске от 29.10.2021 / пресс-служба канала СТБ

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