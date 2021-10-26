Холостячка 2 сезон: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 29.10.2021)

26 октября 2021 07:00 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Холостячка 2 сезон: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 29.10.2021)
Холостячка-2: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 29.10.2021)
пресс-служба

29 октября на канале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 7 выпуск шоу Холостячка-2. 7 выпуск 2 сезона реалити Холостячка смотрите онлайн на сайте TV.UA.

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Смотрите в 7 выпуске реалити Холостячка-2: Седьмая неделя проекта станет настоящей проверкой на совместимость. Холостячка будет жить с мужчинами в одном доме в Одессе! Близость Златы подтолкнет участников к нешуточной борьбе – украсть Холостячку и даже забраться к ней в спальню! Мужчины готовы на все ради сердца Златы. Чем все закончится? Как отреагирует сама Холостячка на такую активность? Кто из участников воспользуется тем, что Злата рядом и украдет ее на свидание?

7 выпуск 2 сезона шоу Холостячка смотрите 29 октября в 19:00 на СТБ и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски реалити-шоу Холостячка смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

 

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