Холостячка 2 сезон: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 29.10.2021)
26 октября 2021 07:00
Юлия Туренко
Холостячка-2: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 29.10.2021)
пресс-служба
29 октября на канале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 7 выпуск шоу Холостячка-2. 7 выпуск 2 сезона реалити Холостячка смотрите онлайн на сайте TV.UA.
Смотрите в 7 выпуске реалити Холостячка-2
: Седьмая неделя проекта станет настоящей проверкой на совместимость. Холостячка будет жить с мужчинами в одном доме в Одессе! Близость Златы подтолкнет участников к нешуточной борьбе – украсть Холостячку и даже забраться к ней в спальню! Мужчины готовы на все ради сердца Златы. Чем все закончится? Как отреагирует сама Холостячка на такую активность? Кто из участников воспользуется тем, что Злата рядом и украдет ее на свидание?
7 выпуск 2 сезона шоу Холостячка смотрите 29 октября в 19:00 на СТБ и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.
Все выпуски реалити-шоу Холостячка смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.