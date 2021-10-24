Эксы 3 сезон: смотреть онлайн 7 выпуск от 26.10.2021
24 октября 2021 07:00
Юлия Туренко
Эксы-3: смотреть онлайн 7 выпуск от 26.10.2021
пресс-служба Нового канала
26 октября на Новом канале и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 7 выпуск проекта Эксы-3. 7 выпуск 3 сезона реалити Эксы смотрите онлайн на сайте TV.UA.
Смотрите в 7 выпуске проекта Эксы-3
: Третий сезон реалити «Эксы» посвящен страхам в отношениях. Проблемы участников абсолютно разные. Их объединяет одно: всем очень сложно решить, как лучше быть - в паре или по отдельности. В седьмом выпуске проекта пары столкнутся с вопросом финансов в паре. Они будут пытаться решить проблему заработка и побороть претензии, связанные с этим. Пара-джокер, которая пришла на шестой неделе реалити, покажет свой непростой характер. Изюминкой выпуска станет недешевый шопинг девушек, который ребятам надо будет особым образом «отработать». По результатам недели, одна пара покинет проект. Кто это будет?
7 выпуск проекта Эксы-3 смотрите 26 октября в 19:00 на Новом канале и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.
Все выпуски реалити «Эксы» смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.