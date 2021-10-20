Эксы 3 сезон 6 выпуск: кто покинул шоу 19.10.2021

20 октября 2021 12:50 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Эксы 3 сезон 6 выпуск: кто покинул шоу 19.10.2021
Эксы-3: кто покинул шоу в 6 выпуске от 19.10.2021
пресс-служба Нового канала

19 октября на Новом канале и на нашем сайте TV.UA в эфир вышел 6 выпуск реалити Эксы-3. Кто покинул проект в 6 выпуске 3 сезона шоу Эксы от 19.10.2021 – читайте на сайте TV.UA.

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Шестой выпуск реалити об отношениях и правилах жизни «Эксы» был посвящен доверию в парах. Участники провоцировали друг друга, потом спасали друг другу жизнь, вместе боролись с фобиями и всячески пытались показать, что партнеру можно доверять.

Доверие – это, в принципе, то, что держит отношения в куче. Эту неделю мы посвятили страху быть обманутым партнером, – заявил ведущий реалити Александр Педан.

Фишкой выпуска стала пара-джокер! Да, это одна из новинок сезона.

Пришли на проект, чтобы спасти наш брак. Сейчас мы семья только в паспорте, – поделилась новая участница Вика. – Живем большую часть времени отдельно. Костя (экс девушки – прим. ред.) работает дальнобойщиком и проводит много времени в Чехии, а я сижу в Чернигове. Последний год отношения просто ужасные. А за две недели до проекта я вообще подала на развод.

По результатам недели, в номинацию попали две пары: Элис и Игорь и Саша и Маша. Александр Педан проголосовал против первой. Аргументировал это тем, что парень должен, наконец, начать брать ответственность за себя, свои действия и слова. Наталье Ежовой выбор дался нелегко.

Голосую против Саши и Маши, поскольку считаю, что они совершенно разные люди, чужие друг другу, – подытожила психолог.

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На финальном слове эксы признались, что испытывают теплые чувства. Они однозначно должны быть в жизни друг друга, но не как пара. Маша предложила поддерживать дружескую связь. И Саша, как бы сложно не было это принять, согласился. Стало понятно, что их отношения закончились на проекте «Эксы».

Сейчас Саша Олос и Маша Гордеева живут отдельно, но дружат, как и обещали. Он – в Полтаве, продолжая свой бизнес, а она – в Киеве, работая в сфере SMM-менеджмента.

Пока в жизни все хорошо. Настолько, что не хочется рассказывать, потому что подумают, что я хвастаюсь, – шутит Саша. – Признаюсь, когда шел на проект, то думал, что ничего не изменится. Теперь могу с уверенностью сказать, что наконец закрыл гештальт. И очень благодарен «Эксам» за это.

Напомним, 

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