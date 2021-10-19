Ведущая канала Украина Мария Мельник сообщила о пополнении в семье

Известная блондинка, ведущая программы «Ранок з Україною» на канале «Украина» Мария Мельник поделилась с поклонниками хорошей новостью.

Весной Мария Мельник сообщила о том, что они с мужем Виктором Колотухой приобрели новое семейное гнездышко и совсем скоро переедут в свой дом в Киеве.

Сейчас, по словам телезвезды, они обустраивают дом, но за это время их семья увеличилась на одного члена.

Она меня нашла. Хотела идти в приют для животных и искать в новый дом маленькое счастье, но оно, точнее она, сама нашла нас, – написала Мария Мельник в своем Инстаграм. – Вчера вечером это маленькое чудо отчаянно лезло под нашу машину. Мы убирали ее из-под колес, а она снова возвращалась. Такая маленькая и одинокая, следовательно, выбора у нас просто не было! Ведь эти глаза смотрели с такой надеждой. Поэтому у нас новый член семьи! Породы благородная дворняжка.

Ведущая канала Украина Мария Мельник / пресс-служба канала Украина

Кличку нового члена семьи Мария Мельник пока не называет, а вот к ветеринару серую красавицу уже сводила. Ведущая рассказала, что маленькая кошечка здорова и очень любит играть с людьми.

Напомним,