Адская кухня: кто покинул шоу в 7 выпуске от 18.10.2021
18 октября на Новом канале и на нашем сайте TV.UA в эфир вышел 7 выпуск реалити Адская кухня. Кто покинул проект в 7 выпуске от 18.10.2021 – читайте на сайте TV.UA.
Опытные повара допускали элементарные ошибки, – рассказывает Шеф Алекс Якутов. – Они брали из морозилки фуа-гра, хорошо ее не прожаривали и отдавали гостям. Все неготовые блюда были возвращены на кухню.
Без медицинских книжек посторонним запрещено находиться на кухне, – объясняет Алекс. – А на «синюю» кухню пришли две женщины, да еще и с распущенными волосами, и начали что-то мешать в кастрюлях. И никто из поваров на это не отреагировал.
Для Шефа это стало последней каплей. Он закрыл кухню «синих». А вот команда «красных» вовремя выдала все блюда и впервые услышала аплодисменты от гостей.
«Синие» номинировали на вылет Богдана Горносталя и Карину Миргород, – говорит Адский Шеф. – К ним я вызвал Антона Белея, Александра Громлюка и Сергея Симоновича. Хуже эта команда еще не работала. Никто из них не заслуживает оставаться на «Адской кухне». Они – мое самое большое разочарование.
Таким злым Шефа еще никогда не видели. Он выразил свое недовольство и ушел с кухни. Вердикт так и не озвучил. Кто покинет «Адскую кухню», узнаете в следующий понедельник в 19:00 на Новом канале.
Напомним,