Танці з зірками-2021: кто покинул шоу в 7 выпуске от 17.10.2021

Танці з зірками-2021: кто покинул шоу в 7 выпуске от 17.10.2021

17 октября на 1+1 и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 7 прямой эфир пятого обновленного сезона шоу Танці з зірками-2021. Кто покинул шоу в 7 выпуске Танці з зірками-2021 от 17.10.2021 – читайте на сайте TV.UA.

9 пар показали свои танцевальные номера. По условиям шоу "Танці з зірками-2021" , сегодня домой отправятся сразу две пары. Как же все будет происходить?

Три пары попадут в зону риска. Та пара, которая наберет наименьшее количество суммарных баллов от судей шоу и телезрителей, – покинет сразу проект. Остальные две пары станцуют танец за жизнь, и далее все решат судьи.

И так, в конце 7 выпуска в зоне риска оказались такие три пары: Kadnay и Алина Ли, Jamala и Антон Нестерко, Станислав Горуна и Преап Даниэлла.

К сожалению, первой парой, которая отправилась домой без права побороться за дальнейшее участие в шоу, стала пара Jamala и Антон Нестерко.

Остальные две пары станцевали танец за жизнь. Вердикт судей был такой: Макс Чмерковский отдал свой голос за Дмитрия Кадная, певица NK проголосовала за Стаса Горуну, Катерина Кухар отдала свой голос в пользу Дмитрия, и Влад Яма – за Дмитрия.

К сожалению, второй парой, которая в конце 7 выпуска отправилась домой стали Станислав Горуна и Преап Даниэлла.