Танці з зірками-2021: кто покинул шоу в 7 выпуске от 17.10.2021
17 октября на 1+1 и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 7 прямой эфир пятого обновленного сезона шоу Танці з зірками-2021. Кто покинул шоу в 7 выпуске Танці з зірками-2021 от 17.10.2021 – читайте на сайте TV.UA.
Три пары попадут в зону риска. Та пара, которая наберет наименьшее количество суммарных баллов от судей шоу и телезрителей, – покинет сразу проект. Остальные две пары станцуют танец за жизнь, и далее все решат судьи.
И так, в конце 7 выпуска в зоне риска оказались такие три пары: Kadnay и Алина Ли, Jamala и Антон Нестерко, Станислав Горуна и Преап Даниэлла.
К сожалению, первой парой, которая отправилась домой без права побороться за дальнейшее участие в шоу, стала пара Jamala и Антон Нестерко.
К сожалению, второй парой, которая в конце 7 выпуска отправилась домой стали Станислав Горуна и Преап Даниэлла.