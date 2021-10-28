МастерШеф 11 сезон: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 30.10.2021)
28 октября 2021 06:00
Юлия Туренко
МастерШеф-11: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 30.10.2021)
instagram.com/masterchefstb
30 октября на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 11 выпуск шоу МастерШеф-11. 11 выпуск 11 сезона проекта МастерШеф смотрите онлайн на сайте TV.UA.
Смотрите в 11 выпуске шоу МастерШеф-11
: Состязание за звание лучшего кулинара-аматора страны продолжается. В этот раз участникам предстоит продемонстрировать сразу два таланта – кулинарный и… шпионский! По условиям первого конкурса, аматоры поделятся на две команды. Участникам будет необходимо ходить в разведку, следить за командой соперников и пытаться выведать все их кулинарные секреты. Каждой команде предстоит приготовить по два блюда. Первое – блюдо, которое им озвучат судьи. Второе – блюдо соперников, рецепт которого необходимо раздобыть с помощью шпионских игр. Шпион может рассматривать процессы приготовления, заглядывать под поверхности и наблюдать за соперниками в отведенное время. Но пробовать блюда или вмешиваться в процесс – строго запрещено. Команды попытаются запутать конкурентов, сбить их с толку лишними процессами приготовления, неправильными ингредиентами или рецептами. Смогут ли кулинары разобраться, какие блюда им нужно подать судьям? Смотрите в эфире.
11 выпуск шоу МастерШеф-11 смотрите 30 октября в 22:00 на СТБ, и позже смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.
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