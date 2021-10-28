МастерШеф 11 сезон: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 30.10.2021) Юлия Туренко

Юлия Туренко Редактор шоу-бизнеса и ТВ Все статьи автора...

МастерШеф-11: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 30.10.2021) instagram.com/masterchefstb

30 октября на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 11 выпуск шоу МастерШеф-11. 11 выпуск 11 сезона проекта МастерШеф смотрите онлайн на сайте TV.UA.