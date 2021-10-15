МастерШеф 11 сезон: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 16.10.2021)

15 октября 2021 22:40 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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МастерШеф 11 сезон: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 16.10.2021)
МастерШеф-11: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 16.10.2021)
instagram.com/masterchefstb

16 октября на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 9 выпуск шоу МастерШеф-11. 9 выпуск 11 сезона проекта МастерШеф смотрите онлайн на сайте TV.UA.

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Смотрите в 9 выпуске шоу МастерШеф-11: В начале девятой недели сразу несколько участников удивят неожиданными новостями. В первом конкурсе недели аматоры поделятся на две команды, капитаны выберут помощников. Задача – приготовить сет блюд «на один укус» – миниатюрные порции, которые подаются в специальной посуде. Также каждая команда получит по 10 карточек, на них будет обозначена определенная ситуация, условие или даже человек, для которого участникам нужно приготовить блюдо. Всего командам необходимо приготовить по 10 закусок. Капитаны и су-шефы покинут кухню, а по возвращению – попытаются угадать, какой карточке соответствует определенное блюдо. Кто продолжит бороться за победу, а кто не справится с испытаниями? Смотрите в эфире.

9 выпуск шоу МастерШеф-11 смотрите 16 октября после 8 выпуска, который начнется в 19:00 на СТБ, и позже смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски шоу «МастерШеф» смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

 

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