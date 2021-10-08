МастерШеф 11 сезон: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 09.10.2021)
8 октября 2021 08:00
Юлия Туренко
МастерШеф-11: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 09.10.2021)
instagram.com/masterchefstb
9 октября на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 7 выпуск шоу МастерШеф-11. 7 выпуск 11 сезона проекта МастерШеф смотрите онлайн на сайте TV.UA.
Смотрите в 6 выпуске шоу МастерШеф-11
: Лучшие кулинары-аматоры 11 сезона продолжают сражаться за звание победителя. В этот раз им предстоит проявить не только кулинарный талант, но и интеллектуальный! Участники поделятся на две команды, судьи выберут капитанов, а каждый из них – су-шефа. Командам предстоит приготовить всего по одному блюду, но увидеть и попробовать его смогут лишь капитан и его помощник. Их задача – передать максимальное количество информации про оригинальное блюдо своим командам. Но сделать это необходимо с помощью… украинской поэзии! Получится ли у участников донести необходимые ингредиенты, процессы приготовления и цвета презентации стихами? Разгадает ли хоть кто-то оригинальное кушанье? А также, какие еще испытания ожидают участников проекта?
7 выпуск шоу МастерШеф-11 смотрите 9 октября в 19:00 на СТБ и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.
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