МастерШеф 11 сезон: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 09.10.2021)

8 октября 2021 08:00 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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МастерШеф 11 сезон: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 09.10.2021)
МастерШеф-11: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 09.10.2021)
instagram.com/masterchefstb

9 октября на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 7 выпуск шоу МастерШеф-11. 7 выпуск 11 сезона проекта МастерШеф смотрите онлайн на сайте TV.UA.

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Смотрите в 6 выпуске шоу МастерШеф-11: Лучшие кулинары-аматоры 11 сезона продолжают сражаться за звание победителя. В этот раз им предстоит проявить не только кулинарный талант, но и интеллектуальный! Участники поделятся на две команды, судьи выберут капитанов, а каждый из них – су-шефа. Командам предстоит приготовить всего по одному блюду, но увидеть и попробовать его смогут лишь капитан и его помощник. Их задача – передать максимальное количество информации про оригинальное блюдо своим командам. Но сделать это необходимо с помощью… украинской поэзии! Получится ли у участников донести необходимые ингредиенты, процессы приготовления и цвета презентации стихами? Разгадает ли хоть кто-то оригинальное кушанье? А также, какие еще испытания ожидают участников проекта?

7 выпуск шоу МастерШеф-11 смотрите 9 октября в 19:00 на СТБ и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски шоу «МастерШеф» смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

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