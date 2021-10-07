Хто зверху 11 сезон: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 07.10.2021)

7 октября 2021 07:00 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Хто зверху 11 сезон: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 07.10.2021)
Хто зверху-11: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 07.10.2021)
пресс-служба

7 октября на Новом канале и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 7 выпуск шоу Хто зверху-11. 7 выпуск 11 сезона проекта Хто зверху смотрите онлайн на сайте TV.UA.

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Смотрите в 7 выпуске шоу Хто зверху-11: Ведущие Сергей Притула и Леся Никитюк вместе с украинскими знаменитостями снова столкнулись в игровой борьбе мужчин против женщин. В этом сезоне создатели проекта подготовили новые яркие финалы, «Обмены ролями» и два новых форматные конкурса: «Знай наших и не наших» и «Найди слово». Несколько раз увидите также любимый раунд с личными историями звезд «Правда или ложь». В седьмом выпуске проекта вы увидите: певиц Олю Цибульскую и Алену Омаргалиеву, Dj NANA, певца Тамерлана, телеведущего Дмитрия Танковича и юмориста Андрея Рыбака.

7 выпуск шоу Хто зверху-11 смотрите в 19:00 на Новом канале и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски шоу Хто зверху смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

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