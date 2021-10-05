Хто зверху 11 сезон: фоторепортаж самых интересных моментов 6 выпуска

Эксклюзив 5 октября 2021 20:39 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Хто зверху 11 сезон: фоторепортаж самых интересных моментов 6 выпуска
Хто зверху-11: фоторепортаж самых интересных моментов 6 выпуска
пресс-служба Нового канала

В 6 выпуске шоу Хто зверху 11 сезон от 30.09.2021 Наталку Денисенко оштрафовали за чрезмерную любовь к мужу, который был участником команды-соперника. А Шеф Адской кухни Алекс Якутов рассказал, как готовил вены быка

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В новом выпуске развлекательного шоу «Хто зверху?» (Новый канал) в борьбу вступили юморист Егор Крутоголов, актер Андрей Фединчик и Шеф реалити Нового канала «Адская кухня» Алекс Якутов. Капитан мужской команды, традиционно, Сергей Притула.

Напротив них стояли актрисы: Даша Трегубова, Наталка Денисенко и Яна Глущенко во главе с ярким капитаном Лесей Никитюк. Чья же команда оказалась «сверху»?

В первом раунде «Руки-ноги» началась история, которая тянулась всю игру: Наталка Денисенко никак не могла определиться, за какую команду играет. Она настолько любит своего мужа Андрея Фединчика, что забывала о битве полов на шоу и болела за него больше, чем за себя.

Мужчины, во время вашего участия в этом конкурсе мне больше всего понравилось то, как Наталка Денисенко болела и переживала за своего мужа, – поделился после раунда Господин Судья, роль которого неизменно выполняет Александр Педан. – Наталочка, помните, что вы за девушек!

В раунде «По губам» Наталка сдержалась и не подвела своих коллег по команде подсказками мужу. Он все равно бы их не услышал. Да и, в принципе, и без этого справился блистательно!

Наталочка, этот конкурс был именно для вас! Ваш муж всех обыграл! – сказал Господин Судья.

В раунде «Знай наших» все снова обратили внимание на Наталку Денисенко, которая подсказывала мужу. Только здесь уже все было слышно. И это не сошло актрисе с рук.

Сначала Наталка пыталась подсказать Бетховена, хотя кричала Моцарт. Я подумал, что она пытается запутать мужчин, а не просто ошиблась, – сказал Александр Педан. – Но потом она четко подсказала актрису Риз Уизерспун. И я это засчитаю! В раунде победили мужчины.

В конкурсе «Обмен ролями» мужчины должны были отличить пижамы и ночные рубашки от одежды бельевого стиля.

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А девушки разбирались в гаджетах, с помощью которых можно что-то приготовить: электрогриль, вертел, электромангал, тандыр, казан, коптильня горячего копчения. Сбивали всех помощники – модели, которые зашли в студию в нижнем белье.

В любимом раунде зрителей «Правда или ложь» звезды, как всегда, рассказывали секреты и интересные истории. Шеф «Адской кухни» Алекс Якутов признался, что готовил вены быка.

Андрей Фединчик напомнил всем, что дублировал Леонардо Ди Каприо в фильме «Титаник». А Наталка Денисенко рассказала, что официально выходила замуж за своего мужа четыре раза.

В финале участники шоу сыграли в любимую с детства игру «Крестики-нолики». Кто же победил – можете узнать, посмотрев выпуск по ссылке.

Смотрите 11 сезон «Хто зверху?» каждый четверг в 19:00 на Новом канале!

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