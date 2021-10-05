Кирилл Макашов из реалити «Орел и Решка. Земляне» (Новый канал) познакомился с удивительным народом, который живет в Гималаях.

В восточных регионах Непала живут шерпы. Они прославились своей выносливостью, без них не обходится ни одно восхождение на самую высокую гору мира - Эверест. Живут они очень высоко в горах и единственный способ добраться туда - по воздуху.

Так что ведущий тревел-шоу «Орел и Решка. Земляне» Кирилл Макашов сел в вертолет и отправился навстречу новым знакомствам.

Когда вылетаешь из долины Катманду, перед тобой сразу вырастают Гималаи. Самые высокие горы планеты покрывают почти всю территорию Непала, и мне кажется, нельзя понять душу непальца, если не побывать здесь, - поделился впечатлениями Кирилл. - Я-то думал, что Гималаи - это заснеженные пики, но до высоты 4 км они не белые, а изумрудные. И похожи на гигантские застывшие волны. Наверное, непальцам досталось одно из самых красивых мест на планете.

Орел и Решка. Земляне: ведущий Кирилл Макашов показал самый опасный аэропорт в мире / пресс-служба Нового канала

Как шерпы строят на горах свои домики - непонятно. Ведь стройматериалы туда можно доставить только на вертолете. А дорога туда - и так небезопасна из-за погодных условий, тут все время меняется ветер. И плюс к этому по дороге нужно остановиться в самом опасном аэропорту мира - тут самая короткая посадочная полоса! Чуть не рассчитаешь скорость - впечатаешься в скалу. При взлете - все шансы упасть в пропасть. Для вертолетов посадка тут неопасна, но только если видимость хорошая.

Шерпы живут на высоте почти в 3 км, в их окна буквально врезаются облака. Главные ворота в город - расписаны, когда шерпы проходят через них, все плохое оставляют за собой. Пока проходят - молятся, - отметил ведущий тревел-шоу. - Молитвы, к слову, запоминать не нужно - они написаны на барабанах, прокрутил - помолился.

Орел и Решка. Земляне: ведущий Кирилл Макашов показал самый опасный аэропорт в мире / пресс-служба Нового канала

Шерпы - проводники в Гималаи, без них никто бы не мог подниматься на Эверест. Также всю еду и баллоны из базового лагеря несут они. Самый известный шерпа - Тенцинг Норгей. С него началась история восхождений на Эверест. В 1953 он совершил первое восхождение на самую высокую точку Земли вместе с новозеландцем Эдмундом Хиллари.

Я думаю, у нас есть особая сила, потому что мы живем тут. Из местной еды мы едим картошку и овощи - все натуральное. Если у шерпа болит голова - он просто ест чеснок, и все проходит. То же самое с горной болезнью, - поделился местный житель.

Орел и Решка. Земляне: ведущий Кирилл Макашов показал самый опасный аэропорт в мире / пресс-служба Нового канала

Напомним,