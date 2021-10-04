Сын Потапа рассказал о поступающих угрозах: Писали, что меня найдут, убьют

Сын певца Потапа, Андрей Потапенко, признался, что в Сети ему угрожают хейтеры.

Сейчас Андрей Потапенко учится в 7 классе, занимается боксом, плаванием и футболом. А еще 7 лет ведет свою страницу в Инстаграм, где почти 40 000 подписчиков. Но парень признается – без хейтеров не обходится. Подробнее сын Потапа рассказал журналистам программы «Зірковий шлях», которая выходит на телеканале «Украина» по будням.

С угрозами писали. Что меня найдут, убьют. Говорили: «Выходи, мы знаем, где ты живешь. В 23.00 на Арсенальной встречаемся. Будь там», «На таблетках будешь жить, все ребра на место поставим». Но мне все равно было. Не боялся. Кто захочет заходить в мою квартиру? Так это же бред. Просто говорят мне: «Я тебя найду, ты меня бесишь». Из-за того, что просто раздражают, – не бьют, – говорит сын Потапа.

Но, не скрывает Андрей, ранее благодаря рекламе в соцсети мог зарабатывать деньги.

Посты я рекламные не выставляю. Но сторис, когда я вел активно, зарабатывал около 1000 грн. Ну слушайте, если бы не мои родители, я бы этого не получил, – говорит Андрей Потапенко и добавляет, – большинство друзей со мной общаются только потому, что я – сын Потапа. Или, когда я выхожу в магазин, ко мне подходят несколько человек со словами: «О, ты сын Потапа. Давай сфотографируемся для моего инстаграм» и т.д. Я супер скромный на самом деле. Я хочу достигать всего сам.

Напомним,