Потап подарил сыну на 13-летие очень дорогой подарок

23 сентября 2021 17:10 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Потап подарил сыну на 13-летие очень дорогой подарок
Певец Потап
instagram.com/realpotap

Несмотря на то, что Потап развелся с женой Ириной Горовой несколько лет назад, экс-супругам удалось остаться друзьями и партнерами по бизнесу.

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В браке с продюсером Ириной Горовой у Потапа родился сын Андрей. 6 сентября юный красавец отмечал своей день рождения. Мальчику исполнилось 13 лет.

Певец и продюсер само собой приготовили для своего наследника крутые подарки. Особенно недетский презент Андрею решил преподнести любящий отец.

В своем недавнем интервью журналистам программы «Зірковый шлях»  Ирина Горовая призналась, что Потап сделал сыну презент, о котором мечтают даже взрослые - биткоины.

Потап с сыном / instagram.com/realpotap
 Все детали подарка сын с папой разглашать не хотят - это их мужские тайны.

Папа, по-моему, и должен был подарить вот этот кошелек, биткоины и какую-то часть. Но у них есть темочка – мужские тайны. Андрей говорит: так, мама, это секрет, наши мужские штучки. Говорю – ок, хорошо, – сказала Ирина Горовая.

Напомним, 

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