Елизавета II стала прабабушкой в 12 раз: принцесса Беатрис родила первенца
В семье Елизаветы II отмечают важное событие.
Стало известно, что внучка британской королевы, принцесса Йоркская Беатрис, родила дочь. 18 сентября девушка вместе со своим мужем Эдоардо Мапелли Моцци в первый раз стали родителями.
Радостной новостью о переменах в личной жизни Беатрис и Эдоардо с журналистами и публикой поделилась пресс-служба на сайте королевской семьи.
Ее Королевское Высочество принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли Моцци рады объявить о рождении дочери в субботу, 18 сентября 2021 года, в 23:42 в больнице «Челси и Вестминстер» в Лондоне, - идет речь в сообщении в сообщении.
Напомним,