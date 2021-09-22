Елизавета II стала прабабушкой в 12 раз: принцесса Беатрис родила первенца

В семье Елизаветы II отмечают важное событие.

Несмотря на уже утихший громкий скандал вокруг Меган Маркл и принца Гарри, и скорбь после смерти мужа, Елизавета II смогла отвлечься на очень приятную тему.

Стало известно, что внучка британской королевы, принцесса Йоркская Беатрис, родила дочь. 18 сентября девушка вместе со своим мужем Эдоардо Мапелли Моцци в первый раз стали родителями.

Радостной новостью о переменах в личной жизни Беатрис и Эдоардо с журналистами и публикой поделилась пресс-служба на сайте королевской семьи.

Ее Королевское Высочество принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли Моцци рады объявить о рождении дочери в субботу, 18 сентября 2021 года, в 23:42 в больнице «Челси и Вестминстер» в Лондоне, - идет речь в сообщении в сообщении.

Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци / instagram.com/theroyalfamily

Имя новорожденной девочки пока не разглашается. Она стала 12-й правнучкой Елизаветы II и 11-й в очереди на престол - сразу после своей матери, Беатрис.

Напомним,