Актрисы легендарной мелодрамы "Крепостная" рассказали, в чем уникальны и насколько сильны их героини
Актрисы сериала Крепостная поговорили на тему гендерных стереотипов. Соня Присс, Алина Коваленко, Анна Сагайдачна, Олеся Жураковская, Наталка Денисенко и Слава Красовская рассказали, в чем уникальны их героини.
Соня Присс (Катерина Вербицкая): «Крепостная» показывает, как женщины боролись за свои права
– Очень много тем, актуальных и сегодня, поднимается в “Крепостной”. Мы можем проследить какие-то параллели и увидеть, как изменилось наше общество. Конечно, по сравнению с тем временем мы совершили достаточный прогресс в направлении женских прав, но еще очень много предстоит пройти. Если говорить о моей героине, Катя мне очень импонирует своей внутренней силой. Она не покоряется судьбе, как было заведено, а отчаянно борется за свою любовь и за правду. А еще мне очень нравится Ольга Родзевич. Она крутая! Это девушка, которая первой начинает носить цилиндры, ходить в брюках, у нее появляется конный костюм для верховой езды, брюки. Для общества того времени это было крайне смело!
Алина Коваленко (Ольга Родзевич): Ольга не боится бросать вызов устоям
Наталка Денисенко (Лариса Яхонтова): Место женщины не только в детской
– Лариса борется за себя и как мать, и как женщина. Я прекрасно понимаю мотивацию ее поступков – почему, как и что она делает. И у меня не возникает сложностей или внутренних противоречий “как же она могла так поступить?”
Анна Сагайдачная (Натали Дорошенко): В любой ситуации важно найти силы познать себя
– Сильная женщина – это не та, которая скрывает свою слабость. Сильная женщина тоже плачет, переживает горе, потери, неудачи. Моя героиня Натали – девушка с непростой судьбой. Пройдя через сложный брак, разрушенные идеалы, разочарование в мужчине всей ее жизни и одиночество, она находит в себе силы познать себя и подняться.
Слава Красовская (Галя): В экстремальных ситуациях мы можем быть очень сильными
Олеся Жураковская (кухарка Павлуся): Счастье женщины не должно зависеть от ее возраста
– Здорово, что у меня в жизни приходят такие героини, как Павлуся, потому что, как у любого нормального человека, бывают моменты, когда ты сгибаешься. Слава Богу, не ломаешься, но сгибаешься. И вспоминаешь Павлиночку, которая своим теплом, заботой умудряется окружить, поддержать, хоть и сама в течение многих лет проживает очень непростую судьбу. А ведь мы наполняемся, только когда сами отдаем. Павлуся не очерствела сердцем и идет навстречу судьбе и своей любви.
Напомним,