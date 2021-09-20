Тина Кароль впервые показала красавицу маму в честь ее дня рождения – фото
20 сентября 2021 17:20
Певица Тина Кароль
instagram.com/tina_karol
Певица Тина Кароль удивила своих многочисленных поклонников новыми фотографиями.
Читайте такжеОлег Винник – о дне рождения в Берлине и сольной карьере Таюне: Любовь не покупается и не продаетсяПевица Тина Кароль решила познакомить всех со своей мамой. Она впервые показала совместное фото с самым близким человеком.
Тина решилась на такой шаг в честь дня рождения мамы, который Светлана Либерман отпраздновала несколько дней назад.
Мама Тины Кароль / instagram.com/tina_karol
Тина Кароль с мамой / instagram.com/tina_karol