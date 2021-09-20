Тина Кароль впервые показала красавицу маму в честь ее дня рождения – фото

Певица Тина Кароль удивила своих многочисленных поклонников новыми фотографиями.

Певица Тина Кароль решила познакомить всех со своей мамой. Она впервые показала совместное фото с самым близким человеком.

Тина решилась на такой шаг в честь дня рождения мамы, который Светлана Либерман отпраздновала несколько дней назад.

Мама Тины Кароль / instagram.com/tina_karol

На своей странице в Инстаграм-сториз артистка поделилась фотографией, на которой ее мама позирует с праздничным вафельным тортом и с праздничной свечкой.

На еще одном кадре Кароль показала, как гуляла по улице с мамой. Для прогулки певица выбрала черный топ и спортивную куртку, а ее родительница надела светлую кофточку и легкую куртку сверху.

Тина Кароль с мамой / instagram.com/tina_karol

Напомним,