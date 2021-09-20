Тина Кароль впервые показала красавицу маму в честь ее дня рождения – фото

20 сентября 2021 17:20 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

Все статьи автора...

Тина Кароль впервые показала красавицу маму в честь ее дня рождения – фото
Певица Тина Кароль
instagram.com/tina_karol

Певица Тина Кароль удивила своих многочисленных поклонников новыми фотографиями.

Читайте такжеОлег Винник – о дне рождения в Берлине и сольной карьере Таюне: Любовь не покупается и не продается
Певица Тина Кароль решила познакомить всех со своей мамой. Она впервые показала совместное фото с самым близким человеком.

Тина решилась на такой шаг в честь дня рождения мамы, который Светлана Либерман отпраздновала несколько дней назад.

Мама Тины Кароль / instagram.com/tina_karol
На своей странице в Инстаграм-сториз артистка поделилась фотографией, на которой ее мама позирует с праздничным вафельным тортом и с праздничной свечкой.

Читайте такжеХолостячка-2: биография 16-ки участников проекта – знакомимся ближе с каждым из них
На еще одном кадре Кароль показала, как гуляла по улице с мамой. Для прогулки певица выбрала черный топ и спортивную куртку, а ее родительница надела светлую кофточку и легкую куртку сверху.

Тина Кароль с мамой / instagram.com/tina_karol
Напомним,

Читайте TV.ua в Google.News

Облако тегов

личная жизнь звезд Тина Кароль социальные сети новости родители звезд

Материалы по теме

Владимир Остапчук с женой сообщили долгожданную новость: У нас будет…
Новости

Владимир Остапчук с женой сообщили долгожданную новость: У нас будет…
Звезда сериала "Крепостная" закрутила роман с Гариком Харламовым
Новости

Звезда сериала "Крепостная" закрутила роман с Гариком Харламовым
Преподы: смотреть онлайн 14 серию от 21.09.2021
Сериалы

Преподы: смотреть онлайн 14 серию от 21.09.2021
Лунный календарь стрижек на октябрь 2021: позитивные и негативные дни
Гороскопы

Лунный календарь стрижек на октябрь 2021: позитивные и негативные дни

Популярное на сайте

Холостячка-2: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 17.09.2021)

Холостячка-2: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 17.09.2021)
Умерла участница шоу "МастерШеф. Профессионалы-3"

Умерла участница шоу "МастерШеф. Профессионалы-3"
Материнское сердце: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 18.09.2021)

Материнское сердце: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 18.09.2021)
Эксы-3: смотреть онлайн 1 выпуск от 14.09.2021

Эксы-3: смотреть онлайн 1 выпуск от 14.09.2021

Популярное видео

Холостячка-2: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 17.09.2021)

Холостячка-2: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 17.09.2021)
Материнское сердце: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 18.09.2021)

Материнское сердце: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 18.09.2021)
Эксы-3: смотреть онлайн 1 выпуск от 14.09.2021

Эксы-3: смотреть онлайн 1 выпуск от 14.09.2021
МастерШеф-11: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 18.09.2021)

МастерШеф-11: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 18.09.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK