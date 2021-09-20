Владимир Остапчук с женой сообщили долгожданную новость: У нас будет…

20 сентября 2021 12:20 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Владимир Остапчук с женой сообщили долгожданную новость: У нас будет…
Владимир Остапчук с женой
instagram.com/vova_ostapchuk

Ведущий вокального шоу «Співають всі!» на телеканале «Украина» Владимир Остапчук сообщил радостную новость.

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Владимир и Кристина Остапчук скоро будут праздновать первую годовщину свадьбы. Пара живет в арендованной квартире в центре столицы, но не раз признавалась, что мечтает о загородном доме. 

И вот желание Остапчуков наконец осуществится.

У нас будет дом! – написал ведущий масштабного талант-шоу «Співають всі!» Владимир Остапчук на своей странице в Инстаграм. – Да, такая долгожданная для нас новость – у Остапчуков будет свое семейное гнездышко.

Владимир Остапчук с женой / instagram.com/vova_ostapchuk

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 Ведущий гипершоу «МАСКА» также разместил несколько фото, на которых они с Кристиной позируют на фоне своего строящегося дома. Пара пообещала делиться с подписчиками подробностями строительства, так как эта тема интересна и актуальна для многих. Ну а заехать в собственное жилье под Киевом Остапчуки планируют уже в следующем году.

Владимир Остапчук с женой / instagram.com/vova_ostapchuk

Напомним, 

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