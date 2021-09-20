Владимир Остапчук с женой сообщили долгожданную новость: У нас будет…
20 сентября 2021 12:20
Владимир Остапчук с женой
instagram.com/vova_ostapchuk
Ведущий вокального шоу «Співають всі!» на телеканале «Украина» Владимир Остапчук сообщил радостную новость.
Читайте такжеОлег Винник – о дне рождения в Берлине и сольной карьере Таюне: Любовь не покупается и не продаетсяВладимир и Кристина Остапчук скоро будут праздновать первую годовщину свадьбы. Пара живет в арендованной квартире в центре столицы, но не раз признавалась, что мечтает о загородном доме.
И вот желание Остапчуков наконец осуществится.
У нас будет дом! – написал ведущий масштабного талант-шоу «Співають всі!» Владимир Остапчук на своей странице в Инстаграм. – Да, такая долгожданная для нас новость – у Остапчуков будет свое семейное гнездышко.
Владимир Остапчук с женой / instagram.com/vova_ostapchuk
Владимир Остапчук с женой / instagram.com/vova_ostapchuk
Напомним,