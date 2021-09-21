После невероятного успеха первого сезона грандиозного шоу «МАСКА» на телеканале «Украина» миллионы зрителей с нетерпением ждут продолжения любимого проекта.

Масштабное шоу-детектив возвращается – премьера нового сезона самого звездного и загадочного на украинском телевидении и во всем мире проекта «МАСКА» состоится уже 23 октября в 21:00 на канале «Украина».

Второй сезон гипершоу «МАСКА» будет еще более интересным и интригующим. Зрители познакомятся с 20 совершенно новыми героями, которые сделают все возможное, чтобы их личности как можно дольше остались нерассекречеными. После успеха первого сезона создатели проекта получили огромное количество предложений от селебрити с желанием участвовать во втором сезоне. Поэтому кастинг в шоу «МАСКА-2», говорит директор Департамента развлекательных программ канала «Украина» Анатолий Сябро, был очень тщательным и долгим.

Решающим моментом в выборе звезды под маску стало умение перевоплощаться, изменять манеру общения, тембр голоса. Я с уверенностью могу сказать, что нашим детективам и нашим зрителям будет ой как не просто в этот раз рассекретить участников шоу! – интригует Анатолий Сябро.

МАСКА 2 сезон: канал Украина рассекретил дату премьеры шоу / пресс-служба канала Украина

Слова о сложности кастинга подтверждает музыкальный продюсер проекта Сергей Грачев. На этапе голосовых проб потенциальным участникам нужно было исполнить около 30 песен абсолютно разных жанров, направлений, к тому же на разных языках – все ради того, чтобы запутать зрителей.

Согласно правилам шоу, у нас должно быть около 40 процентов участников-певцов и 60 процентов – не певцов. Как вы думаете, с кем сложнее работать? А вот и не угадали! – улыбается Сергей Грачев. – Невокалистов нужно просто научить петь, а с поющими людьми нам необходимо найти ту манеру исполнения, при которой их тембры не были бы узнаваемы. Конечно, они сразу хотят продемонстрировать всю мощь своих голосов, но у нас другая задача – сделать так, чтобы зритель их не рассекретил. Вот тут и начинается самое интересное!

Режиссеры проекта Константин Томильченко, Александр Братковский, Ярослав Губский и Сергей Гуман приоткрывают завесу создания зрелищных номеров для второго сезона «МАСКИ».

У нас будут участники, которым из-за объемных костюмов очень сложно передвигаться на сцене, поэтому для них нужен особый подход к драматургии – с впечатляющим своим масштабом балетом, оригинальными сценическими решениями. Есть, к примеру, персонаж Скандал, постановки которого будут такими же скандальными, как и он сам. Или Робот, для которого мы создаем очень технологичные номера, – раскрывает секрет Ярослав Губский.

МАСКА 2 сезон: канал Украина рассекретил дату премьеры шоу / пресс-служба канала Украина

Помимо этого, режиссеры-постановщики признаются – в некоторых постановках будут участвовать сами: «Проект настолько захватывающий, что нам очень хочется не только придумывать и воплощать задумки, но и стать непосредственной их частью!»

Новые яркие образы и неожиданные таланты продемонстрирует и искрометный ведущий «МАСКИ» Владимир Остапчук. Их подробности он пока не раскрывает, но признается, что одним перевоплощением во втором сезоне довел одного из звездных детективов до слез. А еще Остапчук призывает зрителей быть крайне внимательными ко всему, что они увидят и услышат на сцене.

Во втором сезоне подсказки, ребусы и намеки на личности масок могут быть везде – в моих словах, в костюмах участников, в сюжетах перед выступлениями и даже в номерах, – рассказывает Владимир Остапчук. – При этом я, как и 99 процентов команды, которая работает над шоу, по-прежнему не знает, кто находится под масками. Обещаю – будет настолько интригующе, что вы не сможете оторваться от экрана!

МАСКА 2 сезон: канал Украина рассекретил дату премьеры шоу / пресс-служба канала Украина

Как сообщалось ранее, над невероятными образами в новом сезоне работают сразу 3 художника по костюмам – Леся Патока, Назар Дидык и Артем Строзенко. А разгадывать знаменитостей под масками будут звездные детективы, любимцы зрителей из первого сезона – NK | Настя Каменских, Олег Винник, Оля Полякова, Андрей Данилко и DZIDZIO.

Напомним,