Лилия Ребрик показала первые танцевальные "па" дочери с папой, а теперь и с партнером – видео
Ведущая программы «Ранок з Україною» на канале «Украина» и актриса Лилия Ребрик поделилась трогательным видео, на котором ее старшая дочь Диана только начинает заниматься танцами.
Как время летит... Как будто вчера Диана делала первые танцевальные шаги, а уже сегодня эта Леди уверенно держится на паркете в различных стилях танца, делает определенные успехи и поражает своей породой, – написала Лилия Ребрик на своей странице в соцсети.
Как известно, Диана Дикая занимается танцами с детства и занимает призовые месяца на различных конкурсах. Кроме того, старшая дочь Лилии уже не раз снималась в кино, где демонстрировала также свой актерский талант.
Напомним,