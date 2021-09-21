Лилия Ребрик показала первые танцевальные "па" дочери с папой, а теперь и с партнером – видео

21 сентября 2021 00:40 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Лилия Ребрик показала первые танцевальные
Телеведущая Лилия Ребрик с мужем и детьми
instagram.com/liliia.rebrik

Ведущая программы «Ранок з Україною» на канале «Украина» и актриса Лилия Ребрик поделилась трогательным видео, на котором ее старшая дочь Диана только начинает заниматься танцами.

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В архивном ролике, смонтированном из видео разных годов, дочь Лилии Ребрик танцует ча-ча-ча. На первом ролике маленькая Диана делает свои первые шаги на паркете вместе с папой, хореографом Андреем Диким, а на следующих демонстрирует танцевальные па уже вместе с партнером.

Как время летит... Как будто вчера Диана делала первые танцевальные шаги, а уже сегодня эта Леди уверенно держится на паркете в различных стилях танца, делает определенные успехи и поражает своей породой, – написала Лилия Ребрик на своей странице в соцсети.

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В комментариях подписчики Лилии оставили сотни комментариев к невероятно милому видео: «Гордость для родителей», «Мамина копия», «Умничка», «Танцы у нее в крови». Понравился новый пост ведущей канала «Украина» и ее звездным коллегам Наталке Денисенко, Оле Цибульской, Виктории Булитко и другим артистам.

Как известно, Диана Дикая занимается танцами с детства и занимает призовые месяца на различных конкурсах. Кроме того, старшая дочь Лилии уже не раз снималась в кино, где демонстрировала также свой актерский талант.

Напомним,

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