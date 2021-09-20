Орел и Решка. Земляне: ведущий Кирилл Макашов прыгнул с 10-метровой скалы в Средиземное море
20 сентября 2021 13:20
Ведущий Кирилл Макашов
instagram.com/makashovskiy
Поездка на Кипр со съемками тревел-шоу «Орел&Решка. Земляне» (Новый канал) не обошлась без приключений.
Читайте такжеОлег Винник – о дне рождения в Берлине и сольной карьере Таюне: Любовь не покупается и не продаетсяС каждым годом Кипр посещает все больше туристов со всего мира. Им нравятся чистейшие пляжи, большой выбор ночных клубов, археологические памятки — каждый находит что-то по душе. В том числе и экстрим — за ним нужно ехать на мыс Греко, советует ведущий тревел-шоу «Орел&Решка. Земляне» Кирилл Макашов.
Веками Средиземное море омывало скалистый берег Кипра. В результате чего образовались небольшие пещерки. Раньше в них прятались пираты, чтобы обезопасить себя. А теперь местные делают все наоборот - в погоне за экстримом прыгают со скал в воду, - отметил парень.
Ведущий Кирилл Макашов / пресс-служба Нового канала
Это было очень стремно, но в итоге я прыгнул. И не пожалел, - рассказал ведущий тревел-шоу. - Кстати, если вам будут говорить, что прыжки со скалы - любимое развлечение киприотов, не верьте! Это развлечение для туристов. Я встретил людей из Швейцарии, Франции, Великобритании… и ни одного местного!
Ведущий Кирилл Макашов / пресс-служба Нового канала