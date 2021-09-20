Орел и Решка. Земляне: ведущий Кирилл Макашов прыгнул с 10-метровой скалы в Средиземное море

Поездка на Кипр со съемками тревел-шоу «Орел&Решка. Земляне» (Новый канал) не обошлась без приключений.

С каждым годом Кипр посещает все больше туристов со всего мира. Им нравятся чистейшие пляжи, большой выбор ночных клубов, археологические памятки — каждый находит что-то по душе. В том числе и экстрим — за ним нужно ехать на мыс Греко, советует ведущий тревел-шоу «Орел&Решка. Земляне» Кирилл Макашов.

Веками Средиземное море омывало скалистый берег Кипра. В результате чего образовались небольшие пещерки. Раньше в них прятались пираты, чтобы обезопасить себя. А теперь местные делают все наоборот - в погоне за экстримом прыгают со скал в воду, - отметил парень.

Ведущий Кирилл Макашов / пресс-служба Нового канала

Решился на прыжок с 10-метровой скалы и Кирилл, хоть это далось ему непросто. Ведущего вдохновили отдыхающие, которые один за другим ныряли в лазурную воду, не обращая внимания на высоту.

Это было очень стремно, но в итоге я прыгнул. И не пожалел, - рассказал ведущий тревел-шоу. - Кстати, если вам будут говорить, что прыжки со скалы - любимое развлечение киприотов, не верьте! Это развлечение для туристов. Я встретил людей из Швейцарии, Франции, Великобритании… и ни одного местного!

Ведущий Кирилл Макашов / пресс-служба Нового канала

Напомним,