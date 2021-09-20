Орел и Решка. Земляне: ведущий Кирилл Макашов прыгнул с 10-метровой скалы в Средиземное море

20 сентября 2021 13:20 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

Все статьи автора...

Орел и Решка. Земляне: ведущий Кирилл Макашов прыгнул с 10-метровой скалы в Средиземное море
Ведущий Кирилл Макашов
instagram.com/makashovskiy

Поездка на Кипр со съемками тревел-шоу «Орел&Решка. Земляне» (Новый канал) не обошлась без приключений.

Читайте такжеОлег Винник – о дне рождения в Берлине и сольной карьере Таюне: Любовь не покупается и не продается
С каждым годом Кипр посещает все больше туристов со всего мира. Им нравятся чистейшие пляжи, большой выбор ночных клубов, археологические памятки — каждый находит что-то по душе. В том числе и экстрим — за ним нужно ехать на мыс Греко, советует ведущий тревел-шоу «Орел&Решка. Земляне» Кирилл Макашов.

Веками Средиземное море омывало скалистый берег Кипра. В результате чего образовались небольшие пещерки. Раньше в них прятались пираты, чтобы обезопасить себя. А теперь местные делают все наоборот - в погоне за экстримом прыгают со скал в воду, - отметил парень.

Ведущий Кирилл Макашов / пресс-служба Нового канала
Читайте такжеХолостячка-2: биография 16-ки участников проекта – знакомимся ближе с каждым из них
Решился на прыжок с 10-метровой скалы и Кирилл, хоть это далось ему непросто. Ведущего вдохновили отдыхающие, которые один за другим ныряли в лазурную воду, не обращая внимания на высоту.

Это было очень стремно, но в итоге я прыгнул. И не пожалел, - рассказал ведущий тревел-шоу. - Кстати, если вам будут говорить, что прыжки со скалы - любимое развлечение киприотов, не верьте! Это развлечение для туристов. Я встретил людей из Швейцарии, Франции, Великобритании… и ни одного местного!

Ведущий Кирилл Макашов / пресс-служба Нового канала
Напомним, 

Читайте TV.ua в Google.News

Облако тегов

Орел и Решка Новый Канал путешествия телешоу телешоу 2021 Орел и Решка. Земляне Кирилл Макашов

Материалы по теме

Супербабушка - смотреть онлайн 32 выпуск от 09.09.2021
Телешоу

Супербабушка - смотреть онлайн 32 выпуск от 09.09.2021
Готовим вместе: Блюда из картофельного пюре (эфир от 12.09.2021)
Телешоу

Готовим вместе: Блюда из картофельного пюре (эфир от 12.09.2021)
Готовим вместе. Домашняя кухня: смотреть онлайн 33 выпуск от 11.09.2021
Телешоу

Готовим вместе. Домашняя кухня: смотреть онлайн 33 выпуск от 11.09.2021
Танці з зірками-2021: кто покинул шоу в 3 выпуске от 19.09.2021
Новости

Танці з зірками-2021: кто покинул шоу в 3 выпуске от 19.09.2021

Популярное на сайте

Холостячка-2: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 17.09.2021)

Холостячка-2: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 17.09.2021)
Умерла участница шоу "МастерШеф. Профессионалы-3"

Умерла участница шоу "МастерШеф. Профессионалы-3"
Материнское сердце: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 18.09.2021)

Материнское сердце: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 18.09.2021)
Эксы-3: смотреть онлайн 1 выпуск от 14.09.2021

Эксы-3: смотреть онлайн 1 выпуск от 14.09.2021

Популярное видео

Холостячка-2: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 17.09.2021)

Холостячка-2: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 17.09.2021)
Материнское сердце: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 18.09.2021)

Материнское сердце: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 18.09.2021)
Эксы-3: смотреть онлайн 1 выпуск от 14.09.2021

Эксы-3: смотреть онлайн 1 выпуск от 14.09.2021
МастерШеф-11: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 18.09.2021)

МастерШеф-11: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 18.09.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK