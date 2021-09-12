Потап впервые признался, что он был инициатором развода с Ириной Горовой

В браке с продюсером Ириной Горовой рэпер Потап прожил 15 лет. У них родился сын Андрей, но пара не смогла сохранить союз. В 2014 они развелись.

Многие годы Горовая и Потапенко не рассказывали о причинах расставания, да и инициатора развода не называли, они лишь утверждали, что много ссорились и не могли найти общий язык. Сейчас же рэпер впервые признался, что это он предложил супруге развестись.

Алексей заявил, что в один момент принял решение изменить жизнь, чтобы не «мучить другого человека». Предположительно, именно тогда у него начали завязываться романтические отношения с Настей Каменских.

Это было очень сложно. Это было очень больно. Тогда сердце разбивалось, но сейчас понимаю, что очень счастлив, потому что сделал правильно – послушал свое сердце,

– заявляет продюсер.

Потап и Ирина Горовая / социальная сеть Instagram

На сегодня бывшие супруги не только поддерживают хорошие дружеские отношения и совместно заботятся об общем сыне, но и управляют огромной корпорацией в качестве бизнес-партнеров. Ранее же и Ирина и Алексей несколько лет скрывали развод, ведь для них это была «открытая рана».

Напомним,