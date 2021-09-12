Потап впервые признался, что он был инициатором развода с Ириной Горовой
В браке с продюсером Ириной Горовой рэпер Потап прожил 15 лет. У них родился сын Андрей, но пара не смогла сохранить союз. В 2014 они развелись.
Алексей заявил, что в один момент принял решение изменить жизнь, чтобы не «мучить другого человека». Предположительно, именно тогда у него начали завязываться романтические отношения с Настей Каменских.
Это было очень сложно. Это было очень больно. Тогда сердце разбивалось, но сейчас понимаю, что очень счастлив, потому что сделал правильно – послушал свое сердце,– заявляет продюсер.
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