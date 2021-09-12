Потап впервые признался, что он был инициатором развода с Ириной Горовой

12 сентября 2021 18:00 Катерина Даниленко
Катерина Даниленко

Катерина Даниленко

Редактор выходного дня

Все статьи автора...

Потап впервые признался, что он был инициатором развода с Ириной Горовой
Продюсер Потап
социальная сеть Instagram

В браке с продюсером Ириной Горовой рэпер Потап прожил 15 лет. У них родился сын Андрей, но пара не смогла сохранить союз. В 2014 они развелись.

Читайте такжеMamaRika откровенно рассказала, как сын повлиял на ее взаимоотношения с мужем
Многие годы Горовая и Потапенко не рассказывали о причинах расставания, да и инициатора развода не называли, они лишь утверждали, что много ссорились и не могли найти общий язык. Сейчас же рэпер впервые признался, что это он предложил супруге развестись.

Алексей заявил, что в один момент принял решение изменить жизнь, чтобы не «мучить другого человека». Предположительно, именно тогда у него начали завязываться романтические отношения с Настей Каменских.

Это было очень сложно. Это было очень больно. Тогда сердце разбивалось, но сейчас понимаю, что очень счастлив, потому что сделал правильно – послушал свое сердце,
– заявляет продюсер.

Потап и Ирина Горовая / социальная сеть Instagram

Читайте такжеПобедитель "Голос страны" Роман Сасанчин сделал памятное тату ‒ фото
На сегодня бывшие супруги не только поддерживают хорошие дружеские отношения и совместно заботятся об общем сыне, но и управляют огромной корпорацией в качестве бизнес-партнеров. Ранее же и Ирина и Алексей несколько лет скрывали развод, ведь для них это была «открытая рана».

Напомним,

Потап с бывшей женой Ириной Горовой и сыном Андреем / социальная сеть Instagram
 

Читайте TV.ua в Google.News

Облако тегов

дети звезд личная жизнь звезд разводы звезд Потап социальные сети Ирина Горовая фото новости

Материалы по теме

Катя Осадчая в честь своего 38-летия поделилась снимком в одном боди и на каблуках
Новости

Катя Осадчая в честь своего 38-летия поделилась снимком в одном боди и на каблуках
Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 12.09.2021)
Телешоу

Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 12.09.2021)
Таємниці ДНК 4 сезон: смотреть онлайн 3 выпуск (эфир от 12.09.2021)
Телешоу

Таємниці ДНК 4 сезон: смотреть онлайн 3 выпуск (эфир от 12.09.2021)
Люся Интерн: смотреть 22 серию онлайн (эфир от 16.09.2021)
Сериалы

Люся Интерн: смотреть 22 серию онлайн (эфир от 16.09.2021)

Популярное на сайте

Клятва врача: смотреть 15 серию онлайн (эфир от 09.09.2021)

Клятва врача: смотреть 15 серию онлайн (эфир от 09.09.2021)
10 запретов на Усекновение главы Иоанна Предтечи: что категорически запрещено делать 11 сентября

10 запретов на Усекновение главы Иоанна Предтечи: что категорически запрещено делать 11 сентября
Усекновение главы Иоанна Предтечи: основные запреты и традиции 11 сентября

Усекновение главы Иоанна Предтечи: основные запреты и традиции 11 сентября
Клятва врача: смотреть 13 серию онлайн (эфир от 07.09.2021)

Клятва врача: смотреть 13 серию онлайн (эфир от 07.09.2021)

Популярное видео

Клятва врача: смотреть 15 серию онлайн (эфир от 09.09.2021)

Клятва врача: смотреть 15 серию онлайн (эфир от 09.09.2021)
Клятва врача: смотреть 13 серию онлайн (эфир от 07.09.2021)

Клятва врача: смотреть 13 серию онлайн (эфир от 07.09.2021)
Клятва врача: смотреть 16 серию онлайн (эфир от 09.09.2021)

Клятва врача: смотреть 16 серию онлайн (эфир от 09.09.2021)
Хто зверху-11: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 09.09.2021)

Хто зверху-11: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 09.09.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK