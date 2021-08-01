Потап откровенно рассказал, готов ли он еще иметь детей

В недавнем интервью рэпер Потап затронул тему наследников.

Продюсер уже воспитывает 13-летнего сына Андрея от первого брака с Ириной Горовой, но не отказался бы вновь испытать радость отцовства. Мужчина хотел бы иметь еще 4 детей от супруги Насти Каменских.

Вообще, еще хочу 4 детей. Но начнем с 2. В общем я хочу 5 детей,

‒ откровенничает Алексей.

Рэпер Потап с сыном Андреем / социальная сеть Instagram

Знаменитость признался, что семья для него является самым важным в его жизни. Он даже готов оставить любимую карьеру, если это потребуется.

Вообще, это женская штука. Женщина должна пожертвовать всем, но если нужно мужчине пожертвовать – я пожертвую всем. Это женская ответственность – строить семью, а мужчины – защищать семью,

‒ добавил музыкант.

Напомним,