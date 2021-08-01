Потап откровенно рассказал, готов ли он еще иметь детей
1 августа 2021 12:00
Потап
социальная сеть Instagram
В недавнем интервью рэпер Потап затронул тему наследников.
Продюсер уже воспитывает 13-летнего сына Андрея от первого брака с Ириной Горовой, но не отказался бы вновь испытать радость отцовства. Мужчина хотел бы иметь еще 4 детей от супруги Насти Каменских.
Вообще, еще хочу 4 детей. Но начнем с 2. В общем я хочу 5 детей,‒ откровенничает Алексей.
Рэпер Потап с сыном Андреем / социальная сеть Instagram
Вообще, это женская штука. Женщина должна пожертвовать всем, но если нужно мужчине пожертвовать – я пожертвую всем. Это женская ответственность – строить семью, а мужчины – защищать семью,‒ добавил музыкант.
Напомним,