Потап откровенно рассказал, готов ли он еще иметь детей

1 августа 2021 12:00 Катерина Даниленко
Катерина Даниленко

Катерина Даниленко

Редактор выходного дня

Все статьи автора...

Потап откровенно рассказал, готов ли он еще иметь детей
Потап
социальная сеть Instagram

В недавнем интервью рэпер Потап затронул тему наследников.

Читайте такжеТина Кароль оскорбила Олега Бондарчука, раскритиковавшего ее шоу
Продюсер уже воспитывает 13-летнего сына Андрея от первого брака с Ириной Горовой, но не отказался бы вновь испытать радость отцовства. Мужчина хотел бы иметь еще 4 детей от супруги Насти Каменских.

Вообще, еще хочу 4 детей. Но начнем с 2. В общем я хочу 5 детей,
‒ откровенничает Алексей.

Рэпер Потап с сыном Андреем / социальная сеть Instagram

Читайте такжеОлега Винника в день рождения фан-клуб удивил очень оригинальным подарком – видео
Знаменитость признался, что семья для него является самым важным в его жизни. Он даже готов оставить любимую карьеру, если это потребуется.

Вообще, это женская штука. Женщина должна пожертвовать всем, но если нужно мужчине пожертвовать – я пожертвую всем. Это женская ответственность – строить семью, а мужчины – защищать семью,
‒ добавил музыкант.

Напомним,

Облако тегов

дети звезд личная жизнь звезд Настя Каменских Потап социальные сети фото

Материалы по теме

Анастасия Приходько показала, как опухла из-за проблем с зубом мудрости ‒ видео
Новости

Анастасия Приходько показала, как опухла из-за проблем с зубом мудрости ‒ видео
Жан-Клод Ван Дамм неумышленно помог скрыться грабителям ювелирного бутика
Новости

Жан-Клод Ван Дамм неумышленно помог скрыться грабителям ювелирного бутика
Магнитные бури 1 августа 2021 в Украине
ЗОЖ

Магнитные бури 1 августа 2021 в Украине
Лунный гороскоп на 1 августа 2021 года для знаков Зодиака
Гороскопы

Лунный гороскоп на 1 августа 2021 года для знаков Зодиака

Популярное на сайте

Маскарад 2 сезон: рассекречен состав второй звездной команды шоу

Маскарад 2 сезон: рассекречен состав второй звездной команды шоу
Се ля ви: смотреть 1-4 серии онлайн от 27.07.2021

Се ля ви: смотреть 1-4 серии онлайн от 27.07.2021
Какие слова следует говорить партнеру во время секса, если вы давно в браке?

Какие слова следует говорить партнеру во время секса, если вы давно в браке?
Могут ли мужчины имитировать оргазм?

Могут ли мужчины имитировать оргазм?

Популярное видео

Се ля ви: смотреть 1-4 серии онлайн от 27.07.2021

Се ля ви: смотреть 1-4 серии онлайн от 27.07.2021
18-летний олигарх: смотреть 1-4 серии онлайн

18-летний олигарх: смотреть 1-4 серии онлайн
Время уходить, время возвращаться: смотреть 1-4 серии онлайн

Время уходить, время возвращаться: смотреть 1-4 серии онлайн
Олега Винника в день рождения фан-клуб удивил очень оригинальным подарком – видео

Олега Винника в день рождения фан-клуб удивил очень оригинальным подарком – видео
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK