Григорий Решетник впервые рассказал, что думает о расставании Мишиной и Эллерта Катерина Даниленко

Катерина Даниленко Редактор выходного дня Все статьи автора...

Григорий Решетник, Ксения Мишина и Александр Эллерт социальная сеть Instagram

Две недели назад Ксения Мишина ошарашила заявлением о расставании с Александром Эллертом. Свое мнение по этому поводу высказал Григорий Решетник, который оказался свидетелем их начала отношений.