Григорий Решетник впервые рассказал, что думает о расставании Мишиной и Эллерта
31 июля 2021 17:00
Григорий Решетник, Ксения Мишина и Александр Эллерт
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Две недели назад Ксения Мишина ошарашила заявлением о расставании с Александром Эллертом. Свое мнение по этому поводу высказал Григорий Решетник, который оказался свидетелем их начала отношений.
Телеведущий заявил, что ему очень нравилась пара Ксении и Александра, он не исключает, что влюбленным удастся помириться. Лично им об этом он еще не успел сказать. А причиной конфликтов актрисы и сценариста называет их излишнюю эмоциональность.
Я не виделся с Сашей и Ксюшей после того, как появилась информация об их расставании. Мне кажется, они слишком эмоциональны. Им бы стать более сдержанными. Но мне их пара очень нравилась. Поэтому до сих пор надеюсь, что Саша и Ксюша помирятся. Но если даже и расстались навсегда, что ж ‒ такова жизнь. Думаю, у них все равно останутся прекрасные воспоминания друг о друге и времени, проведенном вместе,– рассказывает Григорий.
Напомним,