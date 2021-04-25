Григорий Решетник с женой и тремя детьми похвастался отдыхом на Мальдивах ‒ фото

25 апреля 2021 14:00 Катерина Даниленко
Григорий Решетник с женой и тремя детьми похвастался отдыхом на Мальдивах ‒ фото
Телеведущий Григорий Решетник с детьми
социальная сеть Instagram

Ведущий шоу "Холостяк" в своем плотном графике выделил время на отдых с семьей. В отпуск мужчина предпочел повезти родных на Мальдивы.

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В своем Instagram мужчина показал, как учит младшенького сына плавать, устраивает пляжную фотосессию любимой и просто наслаждается отдыхом.

Так, на одном из снимков Григорий позирует с женой, которая целует его в щеку, прислонившись к его плечу. Кадр так и излучает любовные флюиды, которые существуют между парой.

Це ‒ любов,
‒ лаконично подписал фото Решетник.

Следующим постом в соцсети телеведущий показал, как вместе с Кристиной умиротворяется на фоне невероятной красоты заката. Любимая танцует в лиловом купальнике на песке, а мужчина снимает ее на камеру, лежа на лежаке.

Reshetnik Pictures представляет,
‒ говорится в описании.

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В комментариях подписчики пожелали телеведущему и его семье прекрасного отдыха, а также отметили, что после третьих родов жена знаменитости выглядит великолепно: «Какая же Кристина молодец! Такая фигурка, просто загляденье», «Прекрасное семейство! Слежу за вами с удовольствием», «Ребята, вы большие молодцы. Будьте счастливы», «Замечательно отдохнуть!», «Потрясающая девушка. Мама троих деток».

Напомним,

 

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