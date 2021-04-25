Григорий Решетник с женой и тремя детьми похвастался отдыхом на Мальдивах ‒ фото
Ведущий шоу "Холостяк" в своем плотном графике выделил время на отдых с семьей. В отпуск мужчина предпочел повезти родных на Мальдивы.
Так, на одном из снимков Григорий позирует с женой, которая целует его в щеку, прислонившись к его плечу. Кадр так и излучает любовные флюиды, которые существуют между парой.
Це ‒ любов,‒ лаконично подписал фото Решетник.
Следующим постом в соцсети телеведущий показал, как вместе с Кристиной умиротворяется на фоне невероятной красоты заката. Любимая танцует в лиловом купальнике на песке, а мужчина снимает ее на камеру, лежа на лежаке.
Reshetnik Pictures представляет,‒ говорится в описании.
Напомним,
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