Григорий Решетник с женой Кристиной сходили на романтическое свидание ‒ трогательное видео
20 марта 2021 17:00
Катерина Даниленко
Телеведущий Григорий Решетник с женой Кристиной
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Многодетные родители Григорий и Кристина Решетник все еще ходят на свидания. Пара вносит разнообразие в свой быт, находя время лишь для себя любимых.
В этот раз телеведущий
поделился с подписчиками видео с прогулки вдоль Днепра. Мужчина обнимал, целовал и носил на руках свою любимую. А на смонтированный ролик наложил романтическую музыку.
Одета звездная чета была в джинсы, спортивные штаны, худи и куртки. Они улыбались на камеру и выглядели очень счастливыми.
Весна... романтика... любовь... Моя королева Кристина Решетник,
‒ написал ведущий шоу «Холостяк».
Фолловеры тут же засыпали влюбленных комплиментами. Они отметили, что после 10 лет совместной жизни не всем удается сохранить такие трогательные отношения: «Котики. Очень мило это все», «Які ви чарівні! Щастя вашій сім'ї», «Вот это я понимаю любовь. Она у вас лучшая. Приятно смотреть на вас», «Справжнє кохання: щире, відкрите, загадкове, незалежне, солодке і з гірчинкою, пристрасне і гаряче, натхненне і до лоскотів в п'ятках», «Такие счастливые, искренние».
Напомним,