Григорий Решетник рассказал о кризисе в отношениях с супругой: Легче, наверное, уйти

Телеведущий Григорий Решетник ‒ счастливый многодетный отец и семьянин. С женой Кристиной он вместе уже целых 10 лет, однако мужчина признается, что понятие "кризис в отношениях" ему очень хорошо знакомо.

Ведущий «Холостяка» дал откровенное интервью в рамках проекта «Сильный», где рассказал об взаимоотношениях с женой, воспитании детей и партнерских родах.

Знаменитость утверждает, что сегодня он безумно счастлив, что сумел создать такую семью и сохранить прекрасные отношения с женой. Он уверен, что не нужно на кого-то равняться, лучше всего делать так, чтобы было хорошо тебе и твоему партнеру.

Я счастлив от того, что я семьянин. От того, что у нас любящая семья. Это огромная работа над собой, прежде всего. Над своими эмоциями, над коммуникацией партнеров. Я рекомендую не искать идеальность в чьей-то семье, не строить ее на чьем-то примере, а создавать свою идеальность… Любая модель семьи, если люди хотят быть счастливыми, нуждается в работе. Это умение честно поговорить, выслушать критику. Это диалог или монолог с самим собой.

Григорий вспомнил период, когда они с женой не могли найти общий язык из-за бытовых проблем. Случилось это еще в начале их отношений, после рождения первого сына.

В какой-то момент проблем накопилось столько, что возникло ощущение, будто мы в глухом тупике. И легче, наверное, уйти от этих проблем и закрыться в себе, чем начать их решать. Мы пришли к тому, что нужно начать диалог. И потихоньку распутывали эту ситуацию, создавали правила, которые устраивают нас обоих.

Сейчас в семье телеведущего обязанности не распределены на двоих, а каждый помогает друг другу во всем. Кристину Григорий очень ценит, называет ее мудрой и сильной женщиной, которая мотивирует его.

В вопросах воспитания детей Решетник не категоричен, он пытается не навязывать сыновьям свои соображения, а дает им возможность учиться на собственных ошибках.

Хочу, чтобы они ошибались, становились сильнее. Чтобы они, спрашивая мой совет, одинаково оставались при своем. Стараюсь это не ломать. Порой это сложно, особенно, когда ты воспитываешь троих мужчин. Легче запретить, накричать,

– откровенничает многодетный отец.

Григорий присутствовал на родах супруги, по его словам, решение он принял осознанно.

Я решил, что буду рядом. Если не потеряю сознание, по возможности, буду помогать. У меня тоже в этом вопросе эволюция. Во время третьих родов акушер-гинеколог похвалила меня. Она сказала: «Григорий, вы молодец. Вы как помощник. Вы поддерживали. Делали это уже более профессионально»,

– рассказал об интересном опыте ведущий.

Напомним,