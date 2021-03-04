Джастин Тимберлейк невероятно трогательно поздравил жену с Днем рождения

4 марта 2021 14:45 Юлия Крутиева
Джастин Тимберлейк невероятно трогательно поздравил жену с Днем рождения
Певец Джастин Тимберлейк
instagram.com/justintimberlake

Всегда приятно наблюдать за счастливыми парами. Например, за семьей Джастина Тимберлейка.

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Певец Джастин Тимберлейк вместе с женой Джессикой Бил живут в браке уже 8 лет. И, судя по всему, их чувства друг к другу с каждым годом становятся только крепче.

3 марта Джессика отметила свой день рождения. Ей исполнилось 39 лет. В этот день актриса принимала подарки от друзей и родственников. Одним из первых с праздником ее поздравил любимый муж.

В своем Инстаграм Тимберлейк написал трогательное послание любимой. Публикацию он сопроводил редкими фотографиями с семейного архива.

Вот еще более медленные волны, которые колышет ветер. Прыжки в кусты, чтобы спасти игрушки нашего ребенка. Идеальное время для фотографий, где прыгаем. Я люблю тебя всем, что знаю, - пишет в соцсети певец.

Джастин Тимберлейк и Джессика Бил / instagram.com/justintimberlake
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Фолловеры Джастина присоединились к поздравлениям. Также они отметили, что Джессика не только очень красивая женщина, но и замечательная мама.

Джастин Тимберлейк и Джессика Бил / instagram.com/justintimberlake
Напомним,

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