Джастин Тимберлейк невероятно трогательно поздравил жену с Днем рождения
Всегда приятно наблюдать за счастливыми парами. Например, за семьей Джастина Тимберлейка.
3 марта Джессика отметила свой день рождения. Ей исполнилось 39 лет. В этот день актриса принимала подарки от друзей и родственников. Одним из первых с праздником ее поздравил любимый муж.
В своем Инстаграм Тимберлейк написал трогательное послание любимой. Публикацию он сопроводил редкими фотографиями с семейного архива.
Вот еще более медленные волны, которые колышет ветер. Прыжки в кусты, чтобы спасти игрушки нашего ребенка. Идеальное время для фотографий, где прыгаем. Я люблю тебя всем, что знаю, - пишет в соцсети певец.