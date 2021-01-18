Джастин Тимберлейк рассекретил имя сына спустя полгода после его рождения

18 января 2021 19:00 Юлия Крутиева
Джастин Тимберлейк рассекретил имя сына спустя полгода после его рождения
Певец Джастин Тимберлейк
instagram.com/justintimberlake

Певец Джастин Тимберлейк решил приоткрыть одну из тайн своей личной жизни.

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В июле 2020 года в жизни Джастина Тимберлейка и его жены Джессики Билл произошло радостное событие. Звездные супруги во второй раз стали родителями.

Сами звезды об этом событии рассказывать публике не захотели. Однако близкое окружение пары не смогло сдержать их тайну. У певца и актрисы родился сын.

Сам Тимберлейк заговорить о личном решился лишь сейчас. В эфире шоу Эллен ДеДженерес певец не только признался, что стал папой, но и рассекретил имя малыша.

Своего второго ребенка Джастин и Джессика решили назвать оригинальным именем Финеас. 

Его зовут Финеас, он милый и очаровательный, - уверяет счастливый отец. - Теперь в семье никто не спит, но мы невероятно рады и не можем чувствовать себя счастливее.

Джастин Тимберлейк и Джессика Билл / instagram.com/justintimberlake
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Также музыкант рассказал, как на появление еще одного члена семьи отреагировал его старший сын - 5-летний Сайлас.

Мы больше не видимся. Нет, это очень весело... На самом деле, Сайлас тоже очень взволнован. Сейчас ему это очень нравится. Финн еще не может ходить или преследовать его, так что посмотрим, что произойдет дальше, - рассказывает певец.

Напомним, 

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