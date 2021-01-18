МАСКА: Андрей Данилко пытался понять по половым признакам участника, кто скрывается за образом

18 января 2021 02:00 Юлия Крутиева
МАСКА: Андрей Данилко пытался понять по половым признакам участника, кто скрывается за образом
Маска: Жабеня
пресс-служба канала Украина

Главная премьера года – грандиозное оригинальное шоу-детектив «МАСКА» – наконец стартовала на телеканале «Украина», приковав к экранам миллионы зрителей по всей стране.

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Невероятные маски удивляли своими образами, талантами и юмором, а зрители и звездные детективы проекта пытались отгадать, какие же знаменитости искусно замаскировались в неповторимых костюмах. Одним из участников премьерного эпизода шоу стало трогательное Жабеня, вокруг которого развернулась жаркая дискуссия, ведь детективам проекта так и не удалось определить, кто же скрывается под этой маской – особа женского или мужского пола.

В эту субботу зрители познакомились с первой восьмеркой невероятных масок и уже предложили множество версий, какие знаменитости могли спрятаться под роскошными костюмами. Звездные детективы уверены, что уже разгадали пол 7 участников, а вот кто скрывается под маской милого Жабеня – остается загадкой. Этот приветливый герой сразу вызвал улыбки на лицах всех присутствующих в зале. Жабеня – не высокого роста, поэтому Оля Полякова предположила, что это может быть артист MONATIK. Тогда как DZIDZIO отметил, что под маской Жабеня спряталась девочка.

А почему не мальчик? – поинтересовалась NK | Настя Каменских, на что Андрей Данилко ответил: Я увидел, это – девочка. Ну, как определяют – девочка или мальчик? По росту?!

П*сю было видно, – сказал DZIDZIO, рассмешив весь зал.

А что здесь такого смешного? Показала, снова показала! – не останавливался Данилко, в который раз вызвав у Жабеня смущение.

Такое дорогое шоу! Смотрите, как много страз, а трусы ребенку не надели, – пошутила Оля Полякова.

Чтобы узнать о Жабеняте больше, зрителям показали короткое видео с подсказками о личности героя. Выяснилось, что этот персонаж – очень положительный. Когда в его жизни все идет наперекосяк, Жабеня улыбается своим проблемам – и это работает. Также герой сообщил, что в детстве его пересаживали из одного аквариума в другой. На сцене шоу «МАСКА» Жабеня поразило проникновенным исполнением легендарного хита Уитни Хьюстон "I will always love you".

До этого момента я думал, что это девочка. Но как только Жабеня запело, я понял, что это мальчик, поющий фальцетом и притворяющийся девочкой. Мне лучше знать, поэтому молчите, – отрезал Андрей Данилко, который много лет выступает в образе зажигательной Верки Сердючки.

Впрочем, и на этом горячее обсуждение не остановилось. Оля Полякова отметила, что если бы в этом костюме прятался мальчик, то он бы не был розового цвета. А Настя Каменских предположила, что там может быть ребенок или блогер. Таким образом, звездным детективам так и не удалось прийти к согласию относительно того, кто же замаскировался в образе Лягушонка – лицо мужского или женского пола. Чем будет удивлять этот герой дальше и что еще расскажет о себе?

Смотрите самое звездное и загадочное на украинском телевидении шоу «МАСКА» каждую субботу в 21:00 на канале «Украина».

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